Osterschau der Kleintierzüchter

Inez Bandoly

Mühlenbeck Ein Bild von der Arbeit des Kleintierzuchtvereins Mühlenbeck D 399, der in diesem Jahr 80-jähriges Bestehen feiert, konnten sich Besucher am Wochenende auf deren Vereinsgelände machen.

Gezeigt wurden dort 450 Jungtiere. Davon 250 Geflügel wie Enten, Hühner, Tauben und Gänse sowie 200 Kaninchen. Die kleinen Nachwuchspreisträger wurden bereits am Sonnabend von gut 500 Besuchern bestaunt.

Der Mühlenbecker Kleintierzuchtverein, der sich im Mai 1938 gegründet hat, hatte am Wochenende zur traditionellen Osterschau auf das Gelände der Woltersdorfer Straße eingeladen. Insgesamt 26 Mitglieder stellten dort ihre schönsten Tiere aus.

Unter ihnen Florentine Rösler aus Schönwalde/Barnim. Die 15-Jährige zählt zu den derzeit vier Jugendzüchtern des Vereins. Seit fünf Jahren gehören Seidenhühner zu ihrem Hobby. Es ist eine aus Ostasien stammende Rasse, welche in der Literatur seit 700 Jahren nachweisbar ist. Seidenhühner gehören zu den guten Winterlegern und haben eine ausgeprägte Brutlust.

Während im Brutkasten des Ausstellungsraumes sich ein Küken nach dem anderen aus dem Ei pickte und nach wenigen Minuten neugierig in die Welt blickten, lag eine der Hennen mit dem weichen Seidengefieder mit ihren an diesem Tag geschlüpften Küken in einem Käfig. In allen anderen Volieren präsentierte sich jeweils ein Hühnerpaar. Dazu anschaulich für die Besucher wurde ein Kasten mit deren Eiern gezeigt. In der Mitte des Raumes standen große Kästen, in denen sich unter den Rotlichtlampen unzählige kleine plüschige Küken verschiedenster Hühnerrassen tummelten.

Stolz zeigte Danny Rösler einen jungen Hahn der Rasse Chabo, gelockt, silber-weizenfarbig. Das Tier gehört zur Zucht seiner Tochter Florentine und ist ein ganz besonders Exemplar. Die kleine Rasse mit einem breiten und tiefgestellten Körper hat einen sehr großen aufrecht stehenden Schwanz. Diese Rasse wurde 1860 in Deutschland eingeführt und erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit unter den Züchtern.

Vereinsvorsitzender Christian Brüsch zeigte sich zufrieden über das große Interesse an den kleinen Tieren. Am Osterwochenende kamen insgesamt zirka 1 300 Besucher. Der 42-Jährige züchtet Kaninchen Helle Großsilber, Rote Neuseeländer und Lohkaninchen schwarz von Kindheit an. Vorbild für sein Hobby ist Vater Wolfgang Brüsch, welcher über 60 Jahre dem Hobby der Kleintierzucht nachgeht. Er stellte am Osterwochenende Gänse, Sachsenenten sowie Hühner der Rasse Australorps und Zwerg-Welsumer aus. Der 76-Jährige war jahrelang im Vorstand des Mühlenbecker Vereins, in dem er heute Ehrenmitglied ist. Dass dieses Hobby der Kleintierzucht im Verein etwas für die ganze Familie ist, zeigt sich beispielsweise bei Familie Rösler. Denn Danny Rösler teilt mit Tochter Florentine und Sohn Nick die Erfolgserlebnisse. Der Zwölfjährige züchtet Kaninchen der Rasse Kleinwidder grau. Zudem ist Mutter Maja Rösler Kassenwartin im Mühlenbecker Verein.

Wer sich für die Kleintierzucht in dem Mühlenbecker Verein interessiert oder Fragen dazu hat, kann sich gerne beim Vorsitzenden Christian Brüsch unter Telefon 0173 9159963 melden.