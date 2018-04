MOZ

Frankfurt Beim Brand eines Wohnmobils am Wildpark am Sonntag ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Passant hatte das in Flammen stehende Mobil auf dem Parkplatz und den davor sitzenden 63 Jahre alten Briesener kurz vor 10.30 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Er habe geistesgegenwärtig alle Maßnahmen ergriffen, damit der Schwerverletzte unverzüglich ins Krankenhaus gebracht werden konnte, so ein Polizeisprecher. Zunächst war das Opfer mit schweren Hautverbrennungen ins Klinikum nach Markendorf gebracht worden. Von dort wurde es dann mit einem Hubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen.

Laut Angaben der Regionalstelle Oderland saß bei Eintreffen der Feuerwehr die schwerverletzte Person neben dem Wagen. Im Kofferraum entdeckten Einsatzkräfte Gasflaschen, die dann gekühlt wurden. Was genau zur Explosion führte, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.