Susan Hasse

Schorfheide Die Wolfsnacht im Wildpark Schorfheide am Freitag war laut Veranstalter gut besucht. Der Vollmond lockte viele Besucher in die Schorfheide. Am Sonnabend versammelten sich die wenigen Besucher bei Nieselregen am wärmenden Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schönebeck.

An den beiden Osterfeiertagen fanden nur wenige hartgesottene Outdoor-Fans den Weg in die Schorfheide. Viele Aktivitäten im Wildpark wurden nach drinnen verlegt.(sha)