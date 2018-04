In Grüntal startet die Pflanzensaison

Hans Still

Grüntal (MOZ) Der Start in die diesjährige Beet- und Balkonpflanzensaison lenkt am 20. April die Aufmerksamkeit nach Grüntal in der Gemeinde Sydower Fließ. In der Gärtnerei Schubert werden Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger und Klaus Henschel, Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, die „Pinke Paula“ taufen. Sie ist eine Kombination aus einer pinken Petunie mit weißen Punkten und einer reinweißen Lobularie, ist ein besonderer Hingucker und verzaubert Beet, Terrasse oder Balkon. Außerdem ist die „Pinke Paula“ nicht nur eine frische und romantische Neuzüchtung, sondern gleichzeitig äußerst robust, langlebig, blühfreudig und einfach in der Pflege. Mit dem Verkaufsstart beginnt gleichzeitig die Beet- und Balkonpflanzensaison.

Landesweit findet in vielen Gärtnereien am darauffolgenden Wochenende der „Tag der offenen Gärtnerei“ statt.(hs)