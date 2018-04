6. Platcore am Gusower Baggersee

Josefine Jahn

Gusow (MOZ) Aus Gusow, Frankfurt (Oder), Leipzig und Berlin kommen die Bands, die am Osterwochende auf dem „Platcore“ am Gusower Baggersee aufgetreten sind. Bereits zum sechsten Mal wurde zur Veranstaltung eingeladen, die neben den Musikern auch Gäste aus der Ferne ins Oderland lockte.

„Das Schlimmste“, da sind sich Sänger und Publikum einig, ist, „wenn das Bier alle ist.“ Mit diesen Zeilen begrüßten Sänger Sebastian Dumke, Moderator Christian Kindler und Gitarrist Mathias Sawinski als „Frauencore“ die Gäste, welche am Karsamstag und Ostersonntag zum „Platcore“ nach Gusow gekommen waren. Weitere acht musikalische Formationen waren zum Festival geladen, das zum sechsten Mal stattfand, zum dritten Mal am Gusower Baggersee. „Und hier kommt der nächste Klassiker, natürlich auch von uns geschrieben“, leitet Dumke ironisch den 1993 veröffentlichten Hit „Schrei nach Liebe“ von der Band „Die Ärzte“ ein. Moderator Kindler – in silbernem Anzug und Sonnenbrille schmierige Mainstream-Ansager persiflierend – holt dafür Adrian Jäckel von der Band „Reckless“ auf die Bühne. Mit Eule König kommt beim nächsten Stück der Sänger der Band „Lucky Punch“ aus Berlin vors Publikum, setzt sich zwischen Sawinski und Dumke an die Biergarnitur. Dem Hopfengetränk wird vielmals gehuldigt im beheizten Feierzelt. „Scheiß drauf, was die Leute reden, Bier ist unser höchstes Gut. Ohne will ich nicht mehr leben, ich hab’ immer was im Blut“, heißt es im folgenden Lied.

In der Manier wird jeweils ein Mitglied der geladenen Bands auf die Bühne geholt, es wird herumgealbert und gelacht, bevor die eigentlichen Konzerte beginnen. „Für die erste Band ist es immer schwieriger als für die folgenden. Deswegen machen wir eine Auflockerung vorab“, erklärt Veranstaltungsinitiator Sebastian Dumke. Er selbst ist Sänger der Band „Gruppenzwank“ aus Neufeld, die in diesem Jahr ihr 10-jährigen Bestehen feiert. Auf einer der Proben sei Ende 2012 die Idee entstanden, einen kleinen Konzertabend zu veranstalten, erinnert sich Dumke. 2013 fand dann die erste Auflage des „Platcore“ mit drei Bands in der Gaststätte „Zur Linde“ in Platkow statt. Seit dem Umzug an den Gusower Baggersee werden die Punk-Rocker von Mathias Kulicke unterstützt, der das Festzelt stellt. Jung gebliebene Gusower helfen beim Aufbau der Bühne und Technik mit. So auch Sascha Bauer, Loreen Höppner und Paul Gossert. „Wir sind seit dem ersten Jahr dabei“, sagt Bauer. Die Freunde haben sich ein Ticket für das ganze Wochenende gekauft oder helfen hinter der Bühne mit, um dabei sein zu können. Es sei eine gute Gelegenheit, mit dem Freundeskreis wieder zusammen zu kommen, gemeinsam zu feiern, findet Loreen Höppner.

Davon, wie das nicht mehr gelingt, erzählt ein Song der Band EITL (Escape Into The Light, dt. Fliehe ins Licht) aus Frankfurt. „Zu unserem nächsten Lied würde ich gerne eine Einleitung geben, aber – keine Zeit“, sagt Sänger und Bassist Thomas „Vossy“ Voß und umschreibt damit den Lied-Inhalt, der davon erzählt, alte Freunde zu treffen, die nur noch auf dem Sprung sind, keine Zeit mehr für einen haben. Dabei bewegt sich der Sound zwischen Rock und Pop. Die Texte, hauptsächlich deutsch, sind klar artikuliert, prägen sich schnell ein.

In einem anderen Spektrum bewegt sich die Band „Letters Sent“ aus Leipzig, deren Sänger Wilhelm „Willy“ Götze leidenschaftlich ins Mikrofon grölt, wie es für Metal und Hardcore typisch ist. „Ich hätte nicht erwartet, dass in einem so kleinen Ort so viel aufgefahren wird“, sagt Alice Kramm, die die Leipziger Band begleitet hat, beeindruckt.