Der Weg zur Oderphilharmonie

Ulf Leisner

Frankfurt Die grenzüberschreitende Oderphilharmonie – ein Traum, eine Vision? Die Idee für das Projekt kommt in einer Zeit, da Frankfurts Kassen leer sind. Sie knüpft jedoch an eine jahrhundertelange Musiktradition in dieser Stadt an. Unser Autor Ulf Leisner beschreibt, welche Schritte auf diesem Weg notwendig sind, um aus der Vision eines Tages Realtität werden zu lassen.

Bereits im Mittelalter wurden der Nutzen und der Vorteil des Übergangs über die Oder als Kreuzung wichtiger Handelsstraßen erkannt und genutzt. Aachen-Berlin-Frankfurt (Oder)-Warschau-Moskau oder Prag-Berlin-Frankfurt (Oder). Dies waren sicher nicht nur Drehscheiben des Handels-und des Warenaustausches, sondern auch des Austausches verschiedener Kulturen.

1430 entwickelten sich aus Jahrmärkten wichtige Messen, 1506 wurde die erste Landesuniversität Alma mater Viadrina in Frankfurt (Oder) gegründet. Die erste deutsche bürgerliche Musiziergemeinschaft, das „collegium musicum“, gründete der Arzt und Philosoph Prof. Jodocus Willich im Jahr 1530. Michael Praetorius, Komponist und Musiktheoretiker, wirkte von 1586 bis 1589 als Organist an St. Marien und der bekannte Komponist und protestantische Kirchenmusiker Bartholomäus Gesius hatte von 1593 bis 1613 das Kantoriat der Marienkirche inne. Die Aufzählung ließe sich unerschöpflich fortsetzen.

Frankfurt (Oder) besitzt auch heute ein reiches Musikleben. Die Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“, die ehemalige Franziskaner–Klosterkirche, ist das derzeitige musikalische „zu Hause“ des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder). Viele Chöre bereichern das Musikleben und zwei Musikschulen, eine in privater Hand, sorgen für hervorragenden fachlichen Nachwuchs. Der Pianist Christian Seibert, Leiter der Kleist-Musikschule, und Initiator des Klavierfestivals PianOdra ist zugleich der Ideengeber für die Oderphilharmonie.

Frankfurt besaß stets eine prägende Musikgeschichte mit spannenden Persönlichkeiten und einer kunstinteressierten Bürgerschaft. Diese Geschichte möchte der Freundeskreis des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder) fortschreiben. Ideen und Visionen gibt es viele. Machbarkeiten sollten geprüft werden.

Um einen Bogen zu unserem Projekt Oderphilharmonie zu spannen, seien drei Ereignisse genannt: Am 11. März 1967 fand das erste Konzert in der ehemaligen Franziskaner Klosterkirche, nunmehr in der Konzerthalle statt, im Jahre 1991 wurde die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) gegründet und im Jahr 2000 begann die Erneuerung und der komplette Neubau der Stadtbrücke über die Oder.

Stets ging es um eine Stadt am Strom – Frankfurt an der Oder. Die Brücke war und ist ein verbindendes Bauwerk zwischen Ost und West, Frankfurt und der Dammvorstadt und schließlich als Ergebnis des letzten Weltkrieges, zwischen Frankfurt und Slubice. Die Brücke zwischen Deutschland und Polen bietet Chancen der Völkerverständigung, des kulturellen Austausches und der Begegnungen.

Unser Vorschlag ist die bauliche Verbindung der Brücke mit einem Konzertsaal – der Oderphilharmonie – von beiden Seiten der Brücke begehbar, also zwischen Deutschland und Polen. Philharmonien an Flüssen und Gewässern haben weltweit Traditionen. Die Hansestadt Hamburg ist mit dem Bau der Elbphilharmonie das jüngste Beispiel. Ein wunderbares Bauwerk mit einer großartigen künstlerischen Auslastung. Die Musikwelt schaut auf Hamburg. Die Oderphilharmonie kann natürlich nur eine kleine Schwester der Elbphilharmonie sein, aber eine künstlerisch wertvolle Partnerin in der Landschaft der „Flussphilharmonien“ werden.

Solch ein Projekt verlangt zunächst eine öffentliche Diskussion in der Frankfurter und Slubicer Bürgerschaft. Die Stadtparlamente müssen in diese Diskussion einbezogen werden. Ein Interessen- und Freundeskreis muss sich finden. Für die Ansprache von Investoren und von Spendern ist eine Kostenanalyse zwingend notwendig. Synergieeffekte mit der regionalen Wirtschaft, mit der Tourismusplanung, mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe beider Partnerstädte müssen analysiert werden. Fragen zur Integration der Oderphilharmonie in die regionale Kulturlandschaft, aber auch weit über die Grenzen der Stadt Frankfurt und des Landes Brandenburg, sollten gestellt werden.

Sicher ist dies nur ein kleiner Abriss der Aufgaben welche vor uns stehen. Und dazu sind Experten gefragt, die solch eine Aufgabe mit Freude und Begeisterung begleiten würden. Wir suchen diese Partner und haben erste Zustimmungen, beispielsweise auch aus Hamburg, erfahren. Die Stadt Hamburg hat trotz vieler Schwierigkeiten gezeigt, dass aus Visionen umsetzbare Projekte entstehen können. So die großartige Elbphilharmonie.

Die Einzigartigkeit der Oderphilharmonie in Frankfurt an der Oder bestünde in dem architektonischen Vorschlag, dieses Gebäude über einen Fluss zu bauen und zwei Länder zu verbinden. Stellen wir uns dieser Herausforderung. Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern.“

Unser Autor Ulf Leisner ist Mitglied des Fördervereins des Staatsorchesters Frankfurt (Oder)