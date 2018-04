Wettstreit um das beste Osterfeuer

Klein aber fein: Das Osterfeuer des Fördervereins Kranichdorf in Parlow brannte bereits am frühen Nachmittag. © Foto: Christina Sleziona

Christina Sleziona

Barnim Ohne Osterfeuer geht es nicht. Im Barnim fanden am Karfreitag und vor allem am Sonnabend zahlreiche der beliebten Brauchtumsfeste statt. Das Motto bei vielen lässt sich am besten mit den Worten „Wir machen es trotzdem“ zusammenfassen.

Überall im Barnim loderten die Flammen. In Britz, Golzow und Sandkrug versammelten sich die Menschen. Im Amt Joachimsthal wurde in Friedrichswalde und in Parlow gezündelt. In der Stadt selbst gab es in diesem Jahr kein eigenes Feuer, lediglich in einigen privaten Gärten wurde das alte Brauchtum gepflegt. In der Gemeinde Schorfheide fand in fast jedem Ortsteil ein offizielles Osterfeuer statt, so etwa in Böhmerheide, Eichhorst und Finowfurt. Die Umstände waren leider in diesem Jahr als schwierig zu bezeichnen: kalt, nass, windig, kurz eigentlich furchtbar ungemütlich.

Trotzdem trafen sich beim Flößerfest am Erzbergerplatz am Sonnabend rund 30 Leute. Sie wollten die ersten Frühlingstage begrüßen. Passend zum kühlen Wetter schenkte man hier noch reichlich Glühwein an die Gäste aus, um die eingefrorenen Glieder schnell wieder zu wärmen. Mit einer heißen Bratwurst konnte man sich zusätzlich stärken. Wärmen konnten sich die Gäste jedoch vor allem am hochzüngelnden Feuer, das mit dem Holz alter Kinderflöße, Paletten und jeder Menge Kiefernholz befeuert wurde. Patrick Mariaschk, Floßbaumeister im Flößerverein und an diesem Abend für das Feuer zuständig, störte sich selbst kaum am Regen und war trotz des schlechten Wetters zufrieden mit der Anzahl der Besucher. „Das Osterfeuer ist einfach immer ein guter Ort zum Plaudern“, ist er überzeugt.

Auch ein paar Kilometer weiter in Groß Schönebeck feierte man trotzdem. Wetter hin oder her, Ostern ohne Osterfeuer war auch hier keine ernsthafte Alternative. Der Ortsbeirat hatte kurz überlegt, das Feuer auf besseres Wetter zu verschieben, sich aber dagegen entschieden. Die Flammen in Groß Schönebeck züngelten besonders hoch. Eine Woche lang hatten die Dorfbewohner allerlei brennbares Material herbeigetragen. Mit der Unterstützung der Firma Maaß wurde es schließlich mit schwerem Gerät zu einem riesigen Berg aufgeschichtet. Knapp acht Meter Höhe erreichte das vom Ortsbeirat organisierte Feuer am Ende. Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes überwacht das Feuer. Zeitgleich waren die Kameraden auch im benachbarten Böhmerheide und im Wildpark für das ordnungsgemäße Abbrennen verantwortlich.

Der leichte Nieselregen wurde von den knapp 100 Besuchern in Groß Schönebeck einfach ignoriert. DJ Wohnie sorgte für Stimmung auf dem Festplatz. „Die Leute lassen sich von nichts abhalten“, betont der ortsbekannte DJ, der bis ein Uhr nachts Schlagerhits und Pop für die Gäste auflegte. Ein Getränkestand sorgte mit allerhand Drinks zusätzlich für gute Stimmung. Auch Verena Treuner ließ sich die Stimmung vom Wetter nicht vermiesen. „Das traditionelle Osterfeuer gehört einfach dazu“, meint die Groß Schönebeckerin. Es sei nun mal ein Jahreshighlight, das man nicht verpassen darf.