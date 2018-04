Unsere Bienen leiden an Hunger

An einer Weide: Pollensammlerin © Foto: Harald Krause

An einer Weidenblüte: Schmetterling und Bienen © Foto: Harald Krause

Sara Friedrich

Bernau Den Bienen fehlt es im südlichen Barnim an vielem. Gesunde Lebensräume, ausreichend Trachtenpflanzen und genug blühendes Begleitgrün. All das ist nicht mehr gegeben. Zudem setzen den Honigspendern unzählige Gifte zu, die sie aus der Luft, dem Wasser und den Pflanzen aufnehmen. Eine Bestandsaufnahme.

Nicht nur der Mensch leidet unter Umweltstress, sondern auch die Biene. Die Bienenzucht war über Jahrzehnte hauptsächlich auf Tiere ausgerichtet, die viel Honig produzieren und sich einfach halten lassen. Diesen friedlichen und fleißigen Exemplaren fehlt nun die Widerstandskraft. Dafür gibt es viele Gründe, unter ihnen bekannte wie der großfläche Einsatz von Insektiziden und monotone Agrarlandschaften aber auch weniger bekannte, wie unachtsame Mahd. Gemeint ist das Roden von blühendem „Straßenbegleitgrün“ zur besten Bienenflugzeit. In den Mähwerken können zehntausende Bienen auf einem Hektar sterben.

Die Mitglieder vom Imkerverein Bernau weisen zudem darauf hin, dass Barnims Bienen Hunger leiden, weil die optimalen Nahrungsgrundlagen ausbleiben. Optimal bedeutet, dass es hier keine ausreichende Blühvielfalt und zu wenig Trachtenflanzen gibt. Bereits im Juli fehlt Bienen aufgrund von Trockenheit, mangelnder Brachflächen und fehlender Kulturlandschaften die Nahrung. Auslöser ist der Mensch, der in die Naturräume vordringt, um dem Siedlungsdruck zu begegnen. Den Bienen fehlt es in der Folge an Lebensraum. Die Baumaßnahmen am Bernauer Teufelspfuhl sind für Imker beispielsweise eine Katastrophe. Die vorhandenen Weiden mit ihren wertvollen Frühjahrstrachten wurden zerstört, monieren Vertreter des Vereins.

Auch eingesetztes Glyphosat ist ein Problem. Es bringt die Biene nicht unmittelbar um, schädigt sie aber nachhaltig. Wenn die Insekten in Pfützen auf Äckern Wasser aufnehmen, reichern sich Glyphosatrückstände im Honig an, machen ihn zum Sondermüll und schwächen die Tiere. Messwerte seien alarmierend. Demnach gibt es Imker im Land, die ganze Honigernten zurückgezogen haben, weil sie nicht mehr verkehrsfähig sind. Insgesamt sind im Raum Bernau im vergangenen Jahr 30 Prozent der Bienen gestorben, meldet der Imkerverein.

Einen echten Partner gewinnen Bienen durch achtsame Gärtner. Die können Nektarpflanzen anpflanzen. Davon profitieren sowohl das Auge des Gärtners, aber auch die Bienen. Dazu zählen etwa Natternkopf, Korn- oder Sonnenblumen. Bestens geeignet gegen Bienenhunger sind auch großblütige Kürbisgewächse. Als Frühjahrstracht eignen sich Haselnuss, Weide und Krokus. Es lohnt sich auch, spezielle Samenmischungen für „Bienenweiden“ im Fachhandel zu suchen. Wichtig ist hier, darauf zu achten, dass die Mischung auch für das Brandenburger Klima geeignet ist, wo es dreimal weniger regnet, als etwa in Bayern. Eine gute Tat für alle Insekten ist eine natürliche Ecke im Garten. Ein Ort also, der vom Menschen so gut wie unberührt bleibt, wo vielleicht nur etwas Laub abgelagert wird.

Während die Zahl der Bienen abnimmt, steigt die Zahl der Imker. Während es früher ein Nebenverdienst war, handelt es sich heute hauptsächlich um Liebhaberei. Wer das Imkerhandwerk erlernen möchte, kann sich vielerorts Wissen aneignen. Zum Beispiel beim Imkerverein Bernau, der Theorie- und Praxiskurse anbietet. Oder auch beim Landesverband Brandenburgischer Imker. Dort kann man sogar ein Bienenvolk leihen, um einen erfahrenen Imker mit dem geliehenen Volk von Mitte März bis zur letzten Honigernte circa Ende Juli als zu begleiten.

Sicherheitshalber sollten Anwärter vorab einen Allergietest beim Allergologen oder Pulmologen machen. Frank Peters, Hobbyimker und AWO-Geschäftsführer in Bernau wurde von seiner Allergie überrascht, als ihn eine Biene von einem fremden Volk stach. Gut behandelt imkert er weiter und hat heute immer eine Notfallspritze dabei. Sein neustes Utensil ist eine kleine Bienenbox für den Balkon. Sie dient weniger der Honiggewinnung, sondern mehr dem Bienenerhalt. Den süßen Aufstrich produziert Peters aber auch. 15 Kilo kann man mit so einer Box erzielen. „Am schönsten ist es, wenn man in die Wabe beißt“, schwärmt er.

Und wie in jeder Branche gibt es auch in der Imkerszene schwarze Schafe. So tauchen immer wieder Wabenwände aus gefälschtem, beziehungsweise unreinem Wachs auf. Imker finden die zusammengebrochenen Waben vor allem im Honigraum. Man geht davon aus, dass die Mittelwände aus verfälschtem, unreinem Bienenwachs bestehen.

Als Ersatzprodukte sind Paraffin, Stearin oder Lösungsmittel denkbar. Erkennen kann man die Fälschungen an ihrem untypischen Geruch und der veränderten Haptik. Wer eine Fälschung aufdeckt, kann sie jederzeit dem Landesverband melden.