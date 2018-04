Seelow kämpft auf verlorenem Posten

Udo Plate

Rehfelde (MOZ) Im reinen Landesklasseduell wurde Gastgeber Grün-Weiß Rehfelde gegen die nur mit neun Spielern antretende Oberliga-Reserve von Victoria Seelow seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 4:0 durch. Damit nicht genug für die Kreisstädter: Nach zwei Platzverweisen und Verletzung des Seelower Philipp Pflug brach Schiedsrichter Dominic Biljesko die Partie bereits zur Pause ab.

Vor 57 Zuschauer übernahm die Heimelf von Trainer Helmut Fritz die Initiative. Den Victorianern gelang es kaum, den Kontrahenten, den sie im Punktspiel noch mit 4:1 besiegten, aus dem Strafraum halten, geschweige eigene Akzente zu setzen. Allerdings schlug Rehfelde zunächst keinerlei Kapital aus der Überlegenheit. Seelows Torsteher Maurice Geisler entschärfte mehrfach Rehfelder Möglichkeiten. Zudem stand ihm bei einem Freistoß der Pfosten zur Seite, als Tony Frontzek einen Freistoß ans Aluminium setzte (19.). Doch kaum schickten sich die Gäste an, sich ein wenig aus der Umklammerung zu befreien, schlugen die Fritz-Kicker eiskalt zu. Thomas Szudra traf zum überfälligen 1:0 (23.). Robert Krebs legte nach sehenswerter Kombination den zweiten Treffer nach. Die Entscheidung ließ nicht mehr lange auf sich warten. Tony Frontzek erhöhte per Strafstoß auf 3:0. Was folgte, war nicht wirklich schön – nämlich glatt Rot für Seelows Ike Ollnow (44.). Mitten in den nun verstärkten und ohnehin bereits vorhandenen Frust der Victorianer markierte Tobias Kunkel den vierten Rehfelder Treffer (45.). Damit nicht genug: Seelows Schlussmann Maurice Geisler holte sich den Gelb/Roten Karton ab. Das restliche Häuflein von sieben Aktiven nahm den ungleichen Kampf nochmals auf. Doch als Schiri Dominic Biljesko zur Pause bat, musste Philipp Pflug verletzungsbedingt passen und so endete das ungleiche Duell nach nur einer Halbzeit.

„Mir taten in erster Linie die Seelower Unentwegten leid, die sich in Unterzahl auf den Weg gemacht hatten. Allerdings darf sich ein Klub, in dem sicherlich dem Klassenerhalt der Oberliga-Mannschaft alles untergeordnet wird, aber so nicht präsentieren“, machte Rehfeldes Trainer Helmut Fritz, ein Victoria-Freund, aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Seit November sind die Spieltermine bekannt, da kann man dann nicht fünf Minuten vor der Angst um eine Spielverlegung bitten. Es scheint auf Seelower Seite einiges schief gelaufen zu sein“, vermutete Fritz.

„Derartige Auftritte sind der Außendarstellung von Victoria Seelow nicht zuträglich. Es ist schade, dass in einem Pokal-Viertelfinale Seelow II keine komplette Elf stellt“, zeigte sich Mario Zahn, langjähriger Teamchef der Seelower Zwoten, am Ostermontag fassungslos. (up)