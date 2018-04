Musik und Tanz zum 75.

Detlef Klementz

Strausberg Im Vereinshaus desNeuenhagener Tennisclubs ging es am Sonnabend mal nicht um Sport. An die 60 Gäste waren gekommen, um Klaus Ahrens zu seinem 75. Geburtstag zu beglückwünschen. Das Jubiläum war in diesem Jahr auf Karfreitag gefallen. Aber da habe er nicht feiern wollen, sagte Ahrens.

Die Runde hätte gewiss noch größer sein können. Schließlich ist der Jubilar durch sein langjähriges Wirken nicht nur am Berliner Rand bekannt und geschätzt, wie auch am Sonnabend immer wieder deutlich wurde. Er habe sich aber für diesen Rahmen entschieden, sagte Ahrens, der von 1990 bis 2002 als hauptamtlicher Bürgermeister in Neuenhagen und von 2004 bis 2011 in Hoppegarten tätig war.

So waren der Einladung des CDU-Politikers im Ruhestand denn auch eine ganze Reihe von Weggefährten aus jenen Zeiten gefolgt. Aber auch aktuelle Gemeindevertreter und der neu gewählte Bürgermeister von Neuenhagen, Ansgar Scharnke (Die Parteilosen), waren gekommen, um dem Ehrenbürger von Neuenhagen zu gratulieren.

Der Männerchor „Frohsinn 1880“ war mit einer starken Abordnung präsent. Und nicht nur das. Der Chor erfreute sein langjähriges Mitglied auch mit schwungvollen Melodien. Zur Schar der Gratulanten gesellte sich auch Simone Meuche, Begründerin und künstlerisch Leiterin des Kinder- und Jugendtanzensembles Neuenhagen. Klaus Ahrens ist Ehrenmitglied des Vereins.er Möglichkeiten auch heute noch. Nach anfänglichen technischen Problemen klappte es dann im zweiten Versuch mit einer viel beklatschten Tanzeinlage ihrer Tochter Henrike.

Der Jubilar, den Ehefrau und Tochter begleiteten, hatte ausdrücklich darum gebeten, auf persönliche Geschenke zu verzichten und statt- dessen die Kinder- und Jugendarbeit des Tennisclubs mit einer Spende zu unterstützen.(dkz)