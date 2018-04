Glühwein zum Osterfest ausgeschenkt

Nadja Voigt

Zollbrücke „Eis geht immer“, lacht Michael Rubin vom Ziegenhof Rubin am Ostersonntag, während es draußen nicht aufhören will zu schneien. So ein Osterfest hat er in den vergangenen 20 Jahren nicht erlebt, sagt er kopfschüttelnd. Bis zum frühen Nachmittag haben die Händler – Senf, Backwaren, Kuchen, Honig, Töpferware – auf seinem Hof ausgeharrt. Andere haben gleich, auch krankheitsbedingt, abgesagt. Doch Besucher kommen auch am Nachmittag noch immer wieder ein paar nach Zollbrücke. „Wir haben sogar Glühwein ausgeschenkt, das hatten wir Ostern auch noch nicht“, berichtet Michael Rubin schmunzelnd weiter. So werden seine begrenzten Vorräte an Wurst und Käse nicht ganz so schnell geplündert, sieht er es mit Humor.

Denn mit der Produktion seiner Waren ist er – auch wetterbedingt – fast 14 Tage zurück. „Wir hängen mit der Milch weit hinterher“, so der Ziegenwirt. Anderthalb bis zwei Liter Milch trinken die kleinen Zicklein. Jeden Tag. „Da kommen die Zwillingsmütter mit leerem Euter auf den Melkstand“, berichtet der Halter. 70 bis 80 Lämmer mit ihren Muttertieren der Rasse Deutsche Weiße Edelziege hat Michael Rubin in seinem Stall. Etwa 30 Ablammungen stehen noch an, schätzt er. Dennoch konnte er auch in diesem Jahr seinen Gästen den hausgemachten „Deichläufer“ und Quark anbieten sowie Leberwurst und Salami, die er bei Andreas Herter in Neubarnim machen lässt. Und natürlich sein in Letschin bei Hartmut Philipp produziertes Ziegenmilcheis in den Sorten Vanille, Erdbeer und Kakao. Zudem gab es mit Ziegenkäse gefüllte Hühnerbrust, Zollbrücker Ziegenpfanne mit Innereien, Soljanka mit Ziegenkuß sowie ebenfalls in Letschin gebackenes Molkebrot und Molkebrötchen. Die kamen am Morgen frisch aus der Bäckerei nach Zollbrücke. Den Weg nach draußen finden die Deutschen Weißen Edelziegen jedoch derzeit nicht. „Wenn ich die Stalltür aufmache, gucken die Tiere nach rechts, nach links und drehen sich wieder auf dem Absatz um“, lacht Michael Rubin. Sie machen es sich bei dem Wetter lieber im Stall gemütlich. Dafür sind sie dort auch besser für die Besucher zu beobachten. Denn vom Hofladen aus lassen sich die Vierbeiner gerne im „Zickenkino“ bestaunen.(nv)