Großbritannies kurzes Jahr vor der Brexit-Falle

Hendrik Bebber

London (MOZ) Noch ein Jahr bis Großbritanniens Scheidung von der EU. Premierministerin Theresa May tourt gerade durch das uneinige Königreich, um fast der Hälfte der Bevölkerung, die gegen den Brexit stimmten, Mut für die goldene Zukunft zu machen, die sie nach dem Austritt verspricht.

Für den 67-jährigen David Bennett aus Bathford ist diese „Goodwill Tour“ überflüssig. „Die Brexit-Gegner sollten die Volksabstimmung respektieren. Schließlich leben wir in einer Demokratie.“ Wie seine Frau Ester stimmte er für den Austritt. So hätten sie die Nase voll von den „Bürokraten in Brüssel, die uns bevormunden und wollen, dass wir unsere Souveränität in einem europäischen Superstaat aufgeben.“

Die 60-jährige Personalberaterin Kate Berge aus Bath hingegen gehört zu den „Remoaner“ („Heulsusen“), die immer noch darauf hoffen, dass ein zweites Referendum „diesen dummen und unglückseligen Bruch“ verhindert. Sie wirft den „Brexiteers“ vor, „blind, egoistisch und verantwortungslos die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel zu setzen.“

Diese Positionen stehen für die Kluft, die sich mit dem Referendum am 23. Juni 2016 zwischen den Generationen, sozialen Schichten und Regionen des Königreichs auftat und die jetzt, ein Jahr vor dem Austritt, eher noch tiefer geworden ist. Für die „Brexiteers“ bedeutet der Austritt das Ende der Fremdbestimmung und wieder die volle Souveränität über Gesetzgebung und Grenzkontrolle. Die „Remoaner“ hingegen sehen in der EU den Katalysator für alle positiven Entwicklungen in Wirtschaft, Sozialwesen, Kultur, Wissenschaft und Umwelt, die Großbritannien mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union erreichte.

Einig sind sich die beiden Lager nur in dem Punkt, dass die Debatte um den Brexit weiter von Fehlinformationen und Angstmacherei bestimmt wird. In den Meinungsumfragen wird auch klar, dass die meisten Briten höchst unzufrieden mit der chaotischen Verhandlungsführung ihrer Seite waren. Diese Ansicht mag sich ändern, nachdem endlich ein Durchbruch in Brüssel erreicht wurde. Doch das sorgte bei den Brexit-Hardlinern für neuen Ingrimm. Mit der zweijährigen Übergangsphase würde Großbritannien keinen Brexit, sondern allenfalls einen „Brino“ (Brexit in name only – Brexit nur dem Namen nach) bekommen. Tatsächlich würde sich beim jetzigen Stand der Verhandlungen kaum etwas ändern. Großbritannien zahlt weiter ein und muss die Regeln der EU respektieren.

Der Hauptunterschied wäre, dass Großbritannien nicht mehr bei Entscheidungen in Brüssel mitreden kann. Entschiedene EU-Gegner wie der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg werfen der Regierung deshalb vor, Großbritannien zum „Vasallenstaat der EU“ zu degradieren.

Doch im verbleibenden Jahr kann sich noch vieles ändern. „Nichts ist beschlossen, bevor alles beschlossen ist“, lautet die Devise der EU-Unterhändler. Theresa May stehen nicht nur die schwierigsten Verhandlungsphasen in Brüssel bevor, sondern eine ganze Reihe von Kampfabstimmungen im britischen Parlament. Hier wird ihre Minderheitsregierung nur von dreizehn Abgeordneten der nordirischen Protestanten unterstützt, die freilich jeden Kompromiss mit Brüssel ablehnen, der Nordirland eine Zollunion mit der EU geben könnte. Und im Oberhaus haben die Brexit-Gegner eine satte Mehrheit.

Die Lords arbeiten sich im Augenblick durch das „große Widerrufsgesetz“, welches das Beitrittsgesetz zur europäischen Gemeinschaft aus dem Jahre 1972 abschafft – mit entsprechend vielen Streitigkeiten. Ähnliche Zankäpfel werden die neuen Gesetze sein, die Einwanderung, Landwirtschaft und Fischerei, nukleare Sicherheit und Außenhandel nach dem Verlassen der EU regeln sollen.

Die wohl wichtigste Abstimmung im Parlament wird im Spätherbst dieses Jahres oder im kommenden Frühling stattfinden. Die Abgeordneten müssen dann entscheiden, ob sie das Verhandlungsergebnis mit der EU akzeptieren oder ablehnen. Im Falle der Ablehnung bliebe der Regierung wohl keine Zeit mehr, ein besseres Abkommen mit der EU zu verhandeln, und es käme zu einem „harten Brexit“, nach dem beim Handel nur noch die harten Regeln der Welthandelsorganisation und nicht mehr die günstigen der EU gelten würden.

Die Regierung strebt jedoch eine „neue tiefe Partnerschaft mit Europa“ und ein „kühnes, einzigartiges Abkommen“ an. Schöne Lyrik, unter der sich die anderen EU-Mitgliedstaaten allerdings nicht viel vorstellen können. Schwierigstes Problem ist weiter Nordirland. Dass die Region zu Großbritannien gehört, Irland aber EU Mitglied ist und damit der Handel untereinander gestört wird, scheint schier unlösbar. Es sei denn, London akzeptiert, dass für Nordirland weiter die Zollunion mit der EU gelten wird, für den Rest des Landes aber nicht.

Eine Niederlage der Regierung in den essenziellen Parlamentsabstimmungen könnte zum Rücktritt Theresa Mays und Neuwahlen führen, was unvorhersehbare Folgen für den ganzen Brexit-Prozess hätte.

Der Brexit hat den Sauerstoff aus der britischen Politik gesaugt und schiebt dringend notwendige Reformen, die das Land voran bringen könnten, auf die lange Bank. Dabei ist vielen Briten immer noch nicht ganz klar, was der Brexit eigentlich ist. Die wohl prägnantes Antwort darauf ist in einem Leserbrief an die „Irish Times“ zu finden: „Brexit: Das Undefinierte, ausgehandelt von den Unvorbereiteten, um das Unbestimmte für die Uninformierten zu bekommen.“