Rekordbeteiligung bei Frankfurter Ostermarsch

René Matschkowiak

Frankfurt Mit etwa 150 Teilnehmer registrierte der Ostermarsch in Frankfurt eine Rekordbeteiligung. Erstmals startete der Marsch am Kriege-Denkmal auf dem Carthausplatz. Der Zug der Kriegs- und Waffengegner zog über die Karl-Marx-Straße, den Karl-Ritter-Platz, vorbei an der Friedenskirche bis zur Friedensglocke, die anlässlich des Ostermarsches geläutet wurde.

„Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Krieg und Gewalt lösen keine Konflikte. Krieg ist die Voraussetzung für neue Kriege und anhaltende Gewalt“, war das Motto des diesjährigen Marsches. Die Aktivisten des Frankfurter Friedensnetzes Lena und Johannes Gabbert prangerten in ihrem Aufruf die Politik der neuen großen Koalition in Berlin an. Johannes Gabbert forderte den Oberbürgermeister auf, wieder der Aktion Mayors of Peace beizutreten. Mayors of Peace ist eine internationale Organisation von Städten, die sich der https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensbewegung:Friedensarbeit)$, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben haben.

Der designierte OB René Wilke betonte in seiner Rede an der Stadtbrücke die besondere Rolle der beiden Grenzstädte. „Wir sind eine Stadt der internationalen Zusammenarbeit“, betonte er. Des weiteren kündigte er an, auch wieder der Aktion Mayors of Peace beizutreten, um mit vielen Stadtoberhäuptern einen Friedensbeitrag zu leisten. Auch im Kleinen könne man einen Beitrag leisten und den Frieden in der Stadt bewahren, etwa durch gute Sozialpolitik und ein gutes Miteinander. (rmk)