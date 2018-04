Blutspendeaktion am Karsonnabend

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt. Viele Eisenhüttenstädter sind am Karsonnabend ins städtische Krankenhaus gegangen, um Blut zu spenden. Der DRK-Blutspendedienst hatte dazu für den Vormittag aufgerufen.

„Wir rechnen mit 50 Blutspendern“, sagt Kordula Busch vom DRK-Blutspendedienst. Während sie und andere Mitarbeiterinnen noch alles vorereiten, treffen schon die ersten Spender ein. Mit Martin Kohnert ist auch ein Erstspender dabei: „Mich hat meine Mutter überzeugt, heute mitzugehen, sie macht das schon jahrelang und ich möchte nebenbei einfach mal wissen, wie gesund ich bin“, verrät er. „Das Blut jedes Spenders wird gründlich untersucht, auch auf Krankheiten hin, auf die im normalen Labor in der Regel nicht so geachtet wird“, weiß Mutter Sieglinde Kohnert. Gemeinsam mit Christina Schäbitz geht sie viermal jährlich zu diesen Terminen.

Vor der eigentlichen Spende müssen vier Stationen durchlaufen werden: die Datenerfassung, der Vortest auf rote Blutkörperchen mit Fiebermessung, das Arztgespräch und die Selbstentscheidung über Blutverwendung. Bei der Selbstausschluss werden auf ein Formular rote oder grüne Marken geklebt. Rot heißt Eigenbedarf, grün bedeute: zur Spende freigegeben.

An der Anmeldung sitzt jetzt Sieglinde Kohnert. „Sie haben ein Jubiläum, Sie sind zur 70. Spende hier“, überrascht Kordula Busch sie. „Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet“, entgegnet die Spenderin lachend und begibt sich zur Kontrolle der roten Blutplättchen. „Da muss die Anzahl über 13 sein, das ist so eine magische Zahl, damit man spenden darf“, erläutert Sieglinde Kohnert. Bei ihr ist alles im grünen Bereich und weiter geht es zum untersuchenden Arzt.

Mittlerweile hat auch Christina Schäbitz die Vorstationen durchlaufen und beide Frauen warten auf eine freie Liege. Etwas zehn Minuten dauert es, bis 500 Milliliter Blut abgenommen sind. Routiniert injiziert Schwester Martina Lutz vom Blutspendeteam die Kanüle. Mit einem Pumpball in der Hand halten die Spenderinnen den Blutfluss konstant. Das Blut landet in einem speziellen Plasmabeutel, der ständig durch eine Wippe in Bewegung ist. „Auf dass es gut laufen soll“, sagt Sieglinde Kohnert in Richtung Christina Schäbitz. Beiden merkt man die langjährige Routine der Abläufe an.

„Solche Spenderinnen wie diese beiden haben wir zum Glück viele, aber es könnten immer mehr sein“, wirbt Dr. Dieter Siggel, der untersuchende Facharzt, für noch mehr Spender. „Wir benötigen täglich rund 1500 Konserven nur in unserer Region. Spenden können alle gesunden Menschen zwischen 18 und 73 Jahre und gesundheitsschädigend ist es auch nicht, im Gegenteil“, ermuntert der Arzt all diejenigen, die bisher noch nicht gespendet haben. Umso mehr freut er sich über Erstspender Martin Kohnert aus Dresden, der eigentlich nur auf Osterbesuch ist, aber überzeugt wurde, mitzugehen, alle Tests bestanden und eine halbe Stunde später seine Erstspende hinter sich hat. „So schlimm war es gar nicht und es ging relativ schnell“, meint er nur ohne weitere Worte.

Neben dem Feststellen der Blutgruppe bei Erstspendern wird das Blut auf viele andere Parameter und damit mögliche Krankheiten untersucht, die vom BMI bis hin zu Soffwechsel- und andere Normwerten reichen. Übrigens dürfen Frauen bis zur viermal und Männer sechsmal jährlich spenden. Zwischen den einzelnen Spenden muss ein Zeitraum von mindestens acht Wochen liegen.

Dank für die Spende ist nicht nur das eigene gute Gefühl. Am Karsonnabend gibt es auch Osterüberraschungen – zusätzlich zum standardmäßigen Obst-, Imbiss- und Getränkeangebot. Zufrieden blicken derweil die Mitarbeiterinnen des DRK-Blutspendedienstes auf ihre Listen. Schon nach rund 35 Minuten haben sich 22 Spender angemeldet. Und weitere Freiwillige warten schon, um in die Listen eingetragen zu werden.

Blutspendeaktion des DRK-Blutspendedienstes heute: 15 Uhr bis 19 Uhr, Neuzelle, Freiwillige Feuerwehr (an den Kaufhallen)