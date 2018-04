Osterfeuer loderten in der Region

Vorbereitung: Familie Ziehm aus Berkenbrück brachte am Sonnabend Holz zum Brennplatz an der Waldstraße. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam, Martin Stralau

Berkenbrück

In der Region loderten am Ostersonnabend zahlreiche Osterfeuer. Die MOZ war bei fünf Festen dabei, wo sich die Besucher mit Eierkullern, Stockbrotbacken, einer Ausstellung, Musik und geselligem Beisammensein die Zeit vertreiben konnten.

Berkenbrück: Damit am Abend das riesige Osterfeuer an der Waldstraße wieder lodern konnte, waren viele Mitglieder von Feuerwehr und Jugendfeuerwehr bereits am Vormittag auf den Beinen. Sie nahmen reichlich Grünzeug und Holz am Brennplatz entgegen. Ständig kamen Autos mit Anhängern, Familie Ziehm sogar mit Traktor, und brachten Brennmaterial. Gleich sechs Fuhren schaffte beispielsweise Nico Savoly herbei, auch andere Berkenbrücker wie Oliver Hoffmann und Mario Günsten kamen mehrfach. Sie wie andere auch ließen Spenden da – von fünf bis 20 Euro war alles dabei. Das Brennmaterial schob Bürgermeister Andy Brümmer per Radlader zu einem großen Haufen zusammen. Darin befand sich auch das Bruchholz vom Strandputz aus der Vorwoche. Die Feuerwehr um Chef Michael Erben war guter Dinge, dass das Fest wieder die Massen anzieht. Gemeinsam bauten sie Bierzeltgarnituren auf. Hunderte Grillwürste und Kammscheiben waren besorgt und ein Toilettenwagen herangeschafft worden. Am aufgestellten Bierwagen konnten sich die Besucher später auch mit Glühwein, Kaffee und Tee versorgen. Um den Verkauf während des Feuers kümmerten sich ab 18 Uhr auch noch Aktive vom Feuerwehrverein.

Mehr als 60 Besucher zog es am Sonnabendabend zum Osterfeuer in den Park. Die Gaststätte „Am Schlossteich“ hatte mit den Oldtimerfreunden aus Demnitz dazu eingeladen. Ein großes Feuer loderte, war Kulisse für manch Erinnerungsfoto der Besucher. Drumherum standen Bänke, die sich nach und nach füllten. Die Scheune voller Schätze vergangener Zeiten aus der Landwirtschaft war geöffnet und lud zum Rundgang auf Spendenbasis ein. Die meisten Gäste fand man klönend am Feuer, aber auch am Grill, wo Bratwürste, Kartoffelsalat und Chili con Carne verkauft wurden. Enrico Sturm, Vereinschef der Oldtimerfreunde, stand im ausgebauten Versammlungsraum und servierte Getränke, natürlich auch Eierpunsch passend zu Ostern. „Schön, dass so viele gekommen sind, dann hat sich der Aufbau ja gelohnt“, erklärte der Demnitzer. Den Regenschauer am frühen Nachmittag hatte man gut überstanden. „Das ist ja auch gut abgetrocknetes Holz hier, Bruchholz aus dem Park, das brennt gut“, sagte er. Gemütlich feierten beim Osterfeuer nicht nur Demnitzer, auch etliche Familie aus den umliegenden Dörfern wie Arensdorf kamen zum Fest. Die Oldtimerfreunde indes richteten ihren Blick auch schon weiter ins Jahr: Anfang September wird hier wieder das große Traktoren- und Oldtimertreffen in Demnitz stattfinden.

Auf den Priesterwiesen an der Spree sorgten die Mitglieder der Jugendwehr um ihre Chefin Gabi Paulke dafür, dass es neben dem großen, vom Ortsbeirat ausgerichteten und von der Feuerwehr abgesicherten Feuer noch ein kleines gab, an dem Stockbrot gebacken werden konnte. „Die Kinder machen jedes Jahr Knüppelkuchenteig. Jeder der Stockbrot backen will, kann eine kleine Spende geben, die wir dann nutzen, um mal einen Ausflug ins Schwapp zu machen oder Eis essen zu gehen“, erzählte sie. Ihre Töchter Sophia (14) und Carolina (9), beide seit dem sechsten Lebensjahr in der Jugendwehr, unterstützten ihre Mutter und Helfer wie Feuerwehrmann Ben Vogel dabei, das Feuer trotz Nieselregens in Gang zu bekommen.

Zum Osterfeuer auf dem Sportplatz waren trotz Nässe und Kälte weit mehr als 100 Besucher gekommen. Die Gemeindevertreter Marcel Zint und Uwe Karras sorgten wie bei jedem größeren Dorffest für die Musik. „Wir schauen uns das Publikum an und entscheiden dann, was wir spielen. Wer will, kann sich aber auch was wünschen“, sagte Uwe Karras. „Metal spielen wir erst nach 23 Uhr beim Abbau“, fügte er augenzwinkernd hinzu. Für die Verpflegung sorgten der Heimatverein und Ortschronist Gert Hentze. An den Verkaufstischen lagen Unterschriftenlisten bereit, auf denen die Besucher ihrem Protest gegen das geplante Naturschutzgebiet in Streitberg Ausdruck verleihen konnten. Für die Langewahler Ute Vogel, Kerstin Jessel-Strobel, Matthias Erbert und Marion Herrmann, die zu Besuch war, ist das Osterfeuer eine schöne Tradition. „Wir sind hier, um Leute zu treffen, das Ambiente zu genießen und uns auf Ostern einzustimmen. Das ist ein Muss“, sagte Kerstin Jessel-Strobel.

An der Feuerwache in Neu Golm loderte in einer Schale ein kleines Feuer. Auf der Straße hatte der Feuerwehrverein eine Rampe aufgebaut, damit sich die Kinder im Eierweitrollen messen konnten. „Das haben wir schon im vergangenen Jahr gemacht, und weil es so gut ankam, wiederholen wir es“, sagte Vereinschef Tony Wolff. Bettina Sichting notierte die Ergebnisse. Am weitesten schaffte es der zwölfjährige Jan-Eric aus Neu Golm mit 7,60 Meter. Damit sich die Besucher bei Regen ins Trockene zurückziehen konnten, hatte die Feuerwehr ihr Fahrzeug aus der Wache gefahren. Drinnen war eine Bierzeltgarnitur aufgebaut, Gerlinde Schendel, Mitglied im Verein und bei der Feuerwehr, verkaufte Kaffee, Glühwein, Bier und Bratwurst. „Der Erlös geht an den Verein“, sagte sie.