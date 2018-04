Tücken der Statistik

Berlin (MOZ) In teuren Städten ist die Geburtenrate niedriger als in familienfreundlichen Kommunen. Noch mehr Nachwuchs kommt auf dem Lande zur Welt. So haben es die Bundes-Bevölkerungsforscher herausgefunden, und erst einmal leuchtet die Statistik auch ein. Wer will schon bei ständig steigenden Mieten in Potsdam oder Berlin dort eine Familie gründen, wenn auch noch der Kampf um die Kita-Plätze oft schon während der Schwangerschaft beginnt?

Merkwürdigerweise wächst aber die Bevölkerung Berlins. Und in Potsdam werden pro Jahr sogar mehr Menschen geboren als sterben. Das ist einmalig in Brandenburg. Offenbar lassen sich Eltern nicht immer von Mietpreisen, Autoabgasen und dem schrumpfenden Freiraum für Kinder abschrecken. Kino, Theater, Schule sowie Ärzte in der Nähe und vor allem Arbeit ziehen eben auch Familien in die großen Städte.

Das heißt nicht, dass Forderungen nach Wohnungsbau, Mietpreisbremse, mehr Kita-Plätzen und nach einer lebenswerten Umgebung für Kinder falsch sind. Im Gegenteil. Darum muss sich die Politik in wachsenden Städten besonders kümmern. Aber aus der Statistik herauszulesen, die Erfüllung des Kinderwunsches würde vor allem am Geldbeutel hängen, geht an der deutschen Realität vorbei.