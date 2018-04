Die Burg hat neue Öffnungszeiten

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Für die Burg Beeskow gelten seit dem 1. April neue Öffnungszeiten. Ausstellungen und Bergfried können jetzt dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Bislang war in den Sommermonaten von 9 bis 19 Uhr, im Winter von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die jetzt geltenden Öffnungszeiten sind auf der Internetseite der Burg veröffentlicht und in dem ebenfalls neugestalteten Programmflyer abgedruckt. Die Öffnungszeiten, so Burgdirektor Arnold Bischinger, würden den Zeiten entsprechen, zu denen tatsächlich Besucher auf die Burg kommen. Ihm und allen Mitarbeitern sei klar, dass es zunächst eine Umstellungszeit brauche. So weisen die Werbematerialien der aktuellen Zickelbeinausstellung noch auf die alten Öffnungszeiten hin. Die stehen auch noch an den Eingängen zur Burg selbst. „Wenn jemand vor 10 Uhr kommt, werden wir öffnen und auch niemanden zum Gehen drängen, wenn er am Abend auf die 19 Uhr orientiert ist“, versichert Bischinger. Außerdem werde man Rücksicht darauf nehmen, dass viele Partner der Burg in Broschüren und auch auf Internetseiten noch mit den bisherigen Öffnungszeiten werben.

Neu gestaltet ist auch der Programmflyer, der jetzt für zwei Monate gilt. Die Ausgabe April/Mai weist auf Wiedereröffnung des Alten Amtes und die Eröffnung des Musikmuseums auf der Burg für den 25. Mai hin. Dazu wird es an diesem Tag ab 18 Uhr einen theatralen Umzug vom Marktplatz zur Burg mit dem Theater Grotest Maru geben. Start ist um 18 Uhr. Das erste Konzert ist eine „Musik für St. Marien“. Am 26. Mai werden Studenten der Hochschule für Musik Hanns Eisler „den Raum zum Schwingen bringen“ . Am Tag darauf endet mit einer Finnisage, zu der der Künstler selbst erscheinen will, die Horst Zickelbein-Ausstellung auf der Burg.

Ab dem 25. Mai wird zudem eine Klanginstallation im Bergfried zu erleben sein. Das von Daniel Dorsch entwickelte Instrument reicht über mehrere Etagen des Hauses. (gar)