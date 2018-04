Der einzige Weg, Facebook in die Schranken zu weisen

Berlin (MOZ) Nein, Facebook ist nicht an allem schuld. Facebooks Geschäftsmodell ist auch nicht das erste, das darauf setzt, Informationen über Menschen zu sammeln und dann meistbietend zu verkaufen. Und es ist auch nicht das erste, das sich die menschliche Eigenschaft zu Nutze macht, nach immer mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu gieren.

Doch unschuldig ist die Firma aus Kalifornien deshalb lange nicht. Denn sie fördert all diese unerfreulichen Dinge – in äußerst eigennütziger Weise. Facebook bündelt sie zu einem internationalen Geschäftsmodell, für das es wenig Regulierung und noch weniger gesellschaftliche Übung gibt. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 ist dem Staat keine vernünftige Lösung zur Kontrolle des Unternehmens eingefallen. Noch hat die Zivilgesellschaft, sprich, die mehr als 2,1 Milliarden Nutzer weltweit, eine Form gefunden, vernünftig mit seinen Verlockungen umzugehen.

Die neuen Vorwürfe legen den Verdacht nahe, dass Facebook mit seinem Wachstum nicht fertig wird und es ihm nicht gelingt, die Daten zu schützen, die es von seinen Nutzern absaugt. Der nun diskutierte Umgang mit intimen Informationen von mehr als 50 Millionen Menschen ist nicht etwa deshalb besorgniserregend, weil sie von einer dubiosen Firma wie Cambridge Analytica angeblich zur Manipulation des US-Wahlkampfs eingesetzt worden sind. Nein, schlimmer ist, dass sie überhaupt zur Verfügung standen und dass diese Lücke schon lange bekannt war. Auf Hinweise hat das Unternehmen nicht reagiert. Wie so häufig. Es gibt derzeit nur einen Schritt, Facebook in die Schranken zu weisen. Je mehr Nutzer das Netzwerk verlassen, desto eher wird in Kalifornien der Groschen fallen, dass man so nicht weiter machen kann.