Erster Höhepunkt im Dreetzer Sand

Thomas Wichert

(MZV) Dreetz. Die Motorsport-Saison im Ruppiner Land nimmt langsam wieder an Fahrt auf. Auf dem Gelände des MC Dreetz steht bereits am 14. und 15. April das erste von drei Saison-Höhepunkte an. Dann wird jeweils ab 9 Uhr der 44. Dreetzer Motocross veranstaltet.

An beiden Tagen werden sowohl die Piloten und Pilotinnen der LVMX-Quad wie auch der Seitenwagenklasse an das Startgatter fahren. Damit ist sowohl am Sonnabend als auch Sonntag Spannung garantiert.

So finden am Sonnabend die Rennen der Ländervereinigung Motocross (LVMX) Quad und der 85-Kubikzentimeter-Klasse statt. Hier liegt das Alter der Fahrer zwischen zwölf und 16 Jahren, und auch die Nachwuchspiloten des MC Dreetz werden mit an den Start gehen. Ebenfalls am Sonnabend werden die Rennen der 125ccm-Zweitakt-Klasse und der Big Boys der MX1 (450 ccm) gestartet.

Die Seitenwagen werden zum zweiten Mal in diesem noch jungen Jahr am Sonntag um Punkte kämpfen, mit dabei sind auch einige-Teams aus der Region. Außerdem werden auch die Clubsportpiloten, darunter auch viele Fahrer aus Dreetz, an den Start rollen. Die schnellste Klasse am zweiten Tag wird die der MX2-Fahrer sein. Dort starten die schnellsten Fahrer aus Berlin und Brandenburg in der 250-Kubikzentimeter-Klasse und lassen ihre Motorräder über den tiefen märkischen Sand fliegen.

Neben den Rennen wird den Besuchern noch einiges mehr geboten. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit, und wer auch mal Lust hat zu fahren, kann sich auf der Kinderstrecke mit ein Quad versuchen. Neben der gewohnten Verpflegung werden die Dreetzer Frauen traditionell am Sonntagnachmittag im Vereinsheim Kaffee und Kuchen bereithalten. Der Eintritt für Erwachsene beträgt am 14. April sechs Euro, am 15. April acht Euro. Für zehn Euro ist eine Wochenendkarte erhältlich.

Wer Lust hat, das Renngeschehen hautnah zu erleben, kann sich als Streckenposten bei Oliver Herde unter 0172 3234751 melden. Neben freiem Eintritt und Verpflegung gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung. Mindestalter ist 18 Jahre.