Mit „Hasenscheisse“ und vielen Seifenblasen

Stephanie Fedders

Bergsdorf Bange Stunden liegen hinter Hannelore Mühlenhaupt und ihren Helfern, der Blick nach draußen verheißt nichts Gutes. Kann das Osterfest stattfinden?

Noch am Sonntag „kam der Winter wie ein Säbelzahntiger daher“, so bildhaft umschreibt die Band „Hasenscheisse“ das, was der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung hätte machen können – der viele Schnee.

Davon ist am Montag auf wundersame Weise nichts mehr zu sehen, das Mühlenhaupt-Museum in Bergsdorf bestens vorbereitet auf den Ansturm der Gäste, die nur eines wollen: Raus aufs Land, raus an die frische Luft und – einen Hauch Frühling genießen. Das tun die vielen Besucher ausgiebig, die, einmal einen Platz in der Sonne ergattert, diesen nicht wieder her geben.

Mitten im Gewusel auf dem Vierseithof: die Gastgeberin. „Hannelore, willst du noch etwas sagen?“, fragt Bandleader Christian Nähte. Doch Frau Mühlenhaupt winkt ab. Sie hat genug zu tun. Freunde begrüßen, Stühle hervorholen, dem Fernsehen Rede und Antwort stehen. Nicht weniger beschäftigt: Christina Schulz, eigentlich künstlerische Leiterin, gestern aber eher „Mädchen für alles“, wie sie selbst sagt. Sie macht dem Osterhasen Beine, wenn die just versteckten Eier viel zu schnell von den zahlreichen Kindern entdeckt und die Nester auf dem Vierseithof neu bestückt werden müssen.

Gerade die Anzahl der jungen Besucher hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, entsprechend vielfältig ist das Angebot für den Nachwuchs, wenn Mama und Papa ungestört den ironischen Texten der Musiker zuhören und ihren Kuchen genießen wollen. Ein ganzes Planschbecken, gefüllt mit Seifenlauge, steht bereit, die Produktion riesengroßer Seifenblasen läuft auf vollen Touren. Nicht minder begehrt sind Tiere aus Luftballons geknotet, die alle gerne als Souvenir mit nach Hause nehmen. Und die angebotenen Kremser-Fahrten durchs Dorf sind schnell ein Selbstläufer.

Mit der Gruppe „Hasenscheisse“, die auch vor und nach Ostern so heißt, hat das Museum seine „Haus- und Hofband“ gefunden. Christina Schulz lobt die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den fünf Männern, die mittlerweile seit drei Jahren bei der „inoffiziellen Saisoneröffnung“ dabei sind. Richtig los geht es eigentlich erst am 13. Mai, mit Hoffest und Vernissage. Aber es kann ja nicht schaden, wenn eine gelungene Generalprobe allen Beteiligten Rückenwind für die nächsten Wochen gibt. Dann könnte der Ansturm ähnlich ausfallen.

Mehrere tausend per Mail und auf dem Postweg verteilte Veranstaltungsflyer zeigen schließlich Wirkung.