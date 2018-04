Osterparty mal anders

Immer hinein in die gute Weihnachtsstube: Vor allem die Kinder konnten in Himmelpfort kreativ basteln. © Foto: Wolfgang Gumprich

Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Trotz Dauerregen fielen die Osteraktionen im Weihnachtsdorf Himmelpfort und in der Havelstadt Zehdenick am Sonnabend keineswegs ins Wasser. Die Veranstalter bewiesen Einfallsreichtum und boten den Schaulustigen fröhliche Alternativen an.

Wegen des schlechten Wetters verlegte der Löschzug Zehdenick sein schon traditionelles Osterfeuer am Karsamstag vom Festplatz auf den Hof der Feuerwache an der Parkstraße. Dort hatten die Kameraden eine große Feuerschale aufgestellt, in der sie vor allem Baumschnitt verbrannten. Die Verlegung hatte sich schnell herumgesprochen, so dass sich rund 100 Zehdenicker versammelten. Mit dem Mannschaftsbus wurden dann einige Besucher von der Philipp-Müller-Straße zur Wache transportiert. „Der Festplatz sollte unsere Premiere sein,“ erklärte Löschzugführer Nico Tessmer, „aber der Platz war vollkommen durchnässt“. An der Feuerwache erwartete die Besucher ein Bierstand, daneben gab es Waffeln und Bratwürstchen. Die leergeräumte Fahrzeughalle bot Platz zum Klönen, ein DJ animierte zum Tanzen.

Zum Glück war der Weihnachtsmann ausgeflogen, vielleicht lag er auf Mauritius oder den Seychellen in der Sonne, um sich von den Strapazen zu erholen; Also war Platz im Weihnachtshaus in Himmelpfort für die Jungen und Mädchen, die zum Osterbasteln am Sonnabend gekommen waren. „Puschel oder Hasenohren oder doch beides?“, fragte Ulrike Speyerer, die den Nachmittag vorbereitet hatte. Natürlich wollten die Kinder beides. Wegen des Dauerregens konnte der Tag dann doch nicht so wie geplant beendet werden. „Wir haben zum Glück einen Plan B,“ sagte der Betreiber des Weihnachtshauses Matthias Paul. Der Umzug durchs Dorf fiel aus, doch mit Akkordeonist Thomas Vogel zogen die Jungen und Mädchen mit Hasenohren auf dem Kopf und Puschel am hinteren Teil des Rückens in einen anderen Raum. Dort sollten sie dann Überraschungseier in Osterhasengaragen zielsicher rollen, eine Übung die viel Geschick erforderte. Es folgte das „berühmte Autorennen mit Ostereierautos“, wie es Ulrike Speyerer ankündigte. Die Ostereier auf Rädern waren über einen Faden mit den Kindern verbunden; die mussten nun möglichst schnell den Faden aufwickeln. Natürlich gab es am Ende nur Sieger und Eis für alle. „Das ganze Jahr über machen wir Angebote für Familien mit kleinen Kindern“, definiert Paul seine Zielgruppe. Der Karsamstag wurde mit einem Osterfeuer beendet.