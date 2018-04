Versuchter Selbstmord im Polizeirevier

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein Somalier hat in der Nacht zum Ostermontag versucht, sich in der Hennigsdorfer Polizeiwache das Leben zu nehmen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörthe Röhrs war der 33-Jährige am Ostermontag gegen 1 Uhr in der Nacht betrunken auf dem Polizeirevier vorstellig geworden. Weil die Beamten vor Ort den jungen Mann nicht verstehen konnten, wurde ein Dolmetscher zur Wache bestellt. Der Somalier wurde gebeten, solange im Besucherraum zu warten. Dort riss er eine Lamelle vom Fenster und versuchte, sich damit an der Deckenlampe zu erhängen. Allerdings riss dabei das Gitter der Beleuchtung. Die Polizisten riefen daraufhin den Rettungsdienst, der den Somalier in die Psychiatrie des Hennigsdorfer Krankenhauses brachte.

Warum der Asylbewerber sich tief in der Nacht an die Polizei wandte, blieb zunächst unklar.