Auf dem Weg zum Heimatmuseum

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Seit Gründung des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow e.V. sind fast neun Jahre vergangen. Am 1. Oktober 2009 eröffnete dieser in der Steinstraße 1 ein Büro. Der Vereinsname ist Programm. Freilich bedarf es viel mehr als nur Engagement und Herzblut, um ein Heimatmuseum zu schaffen. Zuletzt wurde an einer Ausstellung gearbeitet, die am Mittwoch eröffnet wird.

Im September vorigen Jahres stellte der Vereinsvorsitzende, Dr. Peter Dietze, in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung die Pläne seines Vereins zur Eröffnung von Ausstellungsräumen in einem leer stehenden Ladengeschäft in der City vor. "Zu DDR-Zeiten gab es hier einen Obst- und Gemüseladen, später war hier einige Jahre ein Optikergeschäft drin", so Dietze. Im Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen die Abgeordneten, für zunächst drei Jahre, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 7.500 Euro zu Miete und Betriebskosten. Mitte Januar begannen, mit Unterstützung von Handwerksfirmen der Region, die Renovierungsarbeiten. Fußböden wurden saniert, Wände gestrichen. Vor rund vier Wochen ging es ans Inhaltliche. "Auf den rund 140 Quadratmetern haben wir einen großen Raum mit einer Dauerausstellung zu den Themen Optik, Brauerei, historische Vereine, historische Souvenirs und Arado-Flugzeugwerke", so Dietze. "In zwei weiteren Räumen werden Wechselausstellungen gezeigt. Derzeit sind sie dem ersten Reichskanzler, Otto von Bismarck, und der Geschichte der Feuerwehr gewidmet. Mehr Details möchte ich vor der Eröffnung noch nicht verraten."

In Fluren sollen historische Bilder und Fotos Stadtgeschichte illustrieren. Im Herbst wird ein Schülerarbeitsraum eingerichtet. Tatsächlich haben auch junge Leute Interesse an der Vergangenheit der Kommune. Denn im Jahr 2010 hat der Förderverein eine Kooperation mit dem Jahn-Gymnasium und dessen Geschichts-AG vereinbart.

"Mich interessiert vor allem die historische Bebauung der Stadt zur Gründerzeit und speziell die Bebauung des Kirchbergs bis zum Zweiten Weltkrieg", so Hartmut Fellenberg. Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), die Vermieterin ist. Dem Vernehmen nach konnte der Förderverein faire Mietbedingungen aushandeln.

"Ein zu gründendes Museum hätte der Bevölkerung das Wertvolle und Schöne der Vergangenheit aufzuweisen und könnte viele Anregungen für das gegenwärtige Gewerbe geben", schrieb Wilhelm Kottenrodt (1878 bis 1948), der 1909 zu den Mitbegründern des damaligen Heimatvereins gehörte, die es sich zur Aufgabe gestellt hatten, ein Museum zu schaffen. Das Projekt bedurfte eines langen Atems. Erst 1930 wurde in zwei Räumen des früheren Altstädtischen Rathauses erstmals eine kleine Dauerausstellung zur Rathenower Heimatgeschichte gezeigt. Das Rathaus wurde 1945 zerstört, auch viele Exponate. Bis vor rund 50 Jahren befand sich das Rathenower Heimatmuseum in den Räumen der Stadtbibliothek am Schleusenplatz 4. Das Kreismuseum, bis Mitte der 1980-er Jahre in der Rhinower Straße 19d, ist heute Optik-Industrie-Museum und, wie der Name andeutet, eine thematisch fokussierte Einrichtung. Es befindet sich im Dachgeschoss des Kulturzentrums am Märkischen Platz.

Die Dauerausstellung des Fördervereins für ein noch zu schaffendes Heimatmuseum in Rathenow wird in der Berliner Straße 80 gezeigt. Eröffnung ist am 4. April um 11.00 Uhr. Interessierte Gäste willkommen! Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags, 11.00 bis 17.00 Uhr, sowie samstags/sonntags, 13.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwei Euro. Rentner, ALG-II-Empfänger sowie Schwerbehinderte zahlen einen Euro, Schüler bis 14 Jahre nur 50 Cent. Donnerstag können Kitas und Schulen die Ausstellung besuchen. Wer weiß, ob diese nicht ebenso wie vor fast 90 Jahren Vorläufer eines Museums wird. Mehr Infos und Kontakt zum Verein unter 0162/6286547, per E-Mail an buero-heimatmuseum-rathenow@gmx.de und auf www.heimatmuseum-rathenow.de. (siw)