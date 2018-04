Nur eine Kröte im Eimer

Rene Wernitz

Havelland (MOZ) Es ist Frühling - auch wenn man es in der vorigen Woche beim Blick aus dem Fenster kaum glauben mochte. Aber den Rangern der Naturwacht Brandenburg im Naturpark Westhavelland kribbelte es in den Fingern: Wenn nämlich das Wetter milder wird, haben es die Amphibien mitunter ganz schnell ganz eilig. Und dann sollte der Froschzaun stehen. Um nicht von der Amphibienwanderung überrumpelt zu werden, wurde kürzlich zunächst mit Traktor und Pflug entlang der Landstraße eine Furche gezogen. Dies war die Voraussetzung, um an den folgenden beiden Tagen einen Krötenzaun - korrekt natürlich Amphibienschutzzaun - zwischen Hohennauen und Parey aufzustellen.

Unterstützt wurden die Ranger dabei durch den NABU Westhavelland, durch jemanden, der beim hiesigen Naturschutzbund ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert, sowie durch zwei Bundesfreiwilligendienstleistende aus der Staatlichen Vogelschutzwarte in Buckow und Mitarbeitern der Naturparkverwaltung. Am Tag danach wurden die letzten Eimer eingegraben.

Sobald so ein Zaun steht, muss er täglich kontrolliert werden. Zurzeit ist das aber noch nicht wirklich nötig. An einem der zuletzt milderen Tage befanden sich insgesamt nur elf Amphibien in den Eimern an der Landstraße - neun Moorfrösche, ein Teichmolch und eine Erdkröte. Zumindest können sich die Ranger entspannt zurück lehnen und auf wärmeres Wetter warten. Wenn dann die Wanderungen beginnen, stehen die Eimer bereit, und die darin vor der Straße abgefangenen Tiere können sicher auf die andere Straßenseite gebracht werden.