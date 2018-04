Noch Helfer und Materialspenden benötigt

Sandra Euent

Rathenow (BRAWO) Aufruf zum Frühjahrsputz! Der Rideplatz am Körgraben soll am 7. April aus dem Winterschlaf geweckt werden. Neben allgemeinen Aufräum- und Pflegearbeiten sollen mehrere Projekte an diesem Tag neu umgesetzt werden.

Wie auf der diesbezüglichen Facebookseite zu lesen ist, wird der Bau einer Beach-Chill-Lounge zum das Großprojekt. Unter einem Ahornbaum soll ein kleines Paradies entstehen. Das dort befindliche alte Becken soll beräumt, mit Eichenstämmen umrandet und anschließend mit Kies aufgefüllt werden. Eine Chill-Lounge, in der sich alle Nutzer des Platzes zurücklehnen können. Auf Wunsch und in Eigenregie einiger Menschen soll zusätzlich ein "öffentlicher Grillplatz" in Form eines Ziegelgrills errichtet werden.

Außerdem soll die Fläche rund um den bereits bestehenden Outdoor-Fitnesspark begradigt und geharkt werden. Anschließend soll Rasen gesät werden. Auch die bereits bestehende Feuerstelle wird umgesetzt und professionell errichtet. Ein weiteres, völlig neues Angebot wird ins Leben gerufen werden: ein Bolzplatz. Der Inhalt: zwei fest im Boden verankerte Fußballtore.

Für den Aktionstag benötigt das Rideplatz-Team noch einiges an Materialien und viele fleißige Hände. So etwa fehlen noch Beton und Zement für Fundamente und ähnliches. Menschen mit Maschinen werden ebenfalls noch gesucht. Zum Beispiel werden Akkutrennschleifer und Kettensägen benötigt. Natürlich sollte man damit auch umgehen können. Etwas Spezielles wird noch für die Eichenstämme gesucht. Wer ein Gerät hat, um ca. 12x 30cm tiefe und 6-7cm breite Löcher in die Eichenstämme zu bekommen, sollte sich beim Organisationsteam melden. Zum einen ist das der Kreissportbund in Person von André Neidt, den man per E-Mail an andre.neidt@ksb-havelland.de erreicht oder telefonisch unter 03385/4969666 oder Mobil/Whatsapp unter 0152/27535421. Zum anderen ist das Jens Hubald, Sachgebietsleiter Stadtentwicklung, der via E-Mail an jens.hubald@stadt-rathenow.de oder telefonisch unter 03385/596553 erreichbar ist.