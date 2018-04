Spaziergänger findet Panzerfaust im Wald

Tilman Trebs

Schmachtenhagen (MOZ) Ein altes Panzerfaustgeschoss hat ein Spaziergang am Ostermontag im Wald bei Schmachtenhagen gefunden. Der Mann alarmierte die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte die Kriegswaffe, die über kein Leitwerk mehr verfügte, sicher. Die Polizei weist aus diesem Anlass daraufhin, dass in den Wäldern der Region noch viele Geschosse und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg liegen und verrotten. Von den mitunter noch explosiven Gegenständen gehe vor allem für Laien noch eine erhebliche Gefahr aus. Bei einem Fund sollte Munition nur von geschultem Personal bewegt werden. In jedem Fall sei die Polizei zu rufen.