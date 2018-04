Nicht nur Small-Talk mit Kollegen: Wie Erwachsene Freunde finden

Berlin (dpa) Freunde? Die hat man einfach. Was als Kind oder Jugendlicher selbstverständlich ist, wird für Erwachsene schwieriger. Kontakte ergeben sich nicht mehr von selbst. Wer aber ein bisschen Zeit und Mut investiert, findet Leute, die genauso auf der Suche sind.

In der Schule, während der Ausbildung oder im Studium fällt es vielen Menschen leicht, Freundschaften zu knüpfen. Später ist das oft schwieriger: Die eigenen Kinder oder der Job nehmen viel Zeit in Anspruch, Freunde ziehen weg oder man entfernt sich emotional von alten Bekannten. Wie schafft man es, neue Freundschaften zu knüpfen?

"Irgendwann über 30 fängt es an", erzählt Mine Sönmez. Sie merkte, dass sie oft alleine war - obwohl sie sich selbst als offen beschreibt. Vielen Menschen in ihrem Alter gehe es so. Obwohl sie gebürtige Berlinerin ist, meldete sich Mine Sönmez auf Facebook bei der Gruppe "Neu in Berlin" an, die mehr als 32 000 Mitglieder hat. Lange blieb sie dort passiv und traute sich nicht, zu Treffen zu gehen - bis eine Diskussion den Ausschlag gab, etwas zu ändern.

Im Herbst 2017 schrieb ein Mann in die Gruppe, wo er im Leben stehende Frauen über 30 kennenlernen könne. Daraufhin diskutierten auch andere die Frage, wo sie freundschaftliche Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen könnten. "Da ist mir klar geworden: Ich bin nicht die einzige, die zu Hause vereinsamt, nur noch arbeitet und abends auf dem Sofa sitzt und sich Serien anguckt", sagt Sönmez. Kurz entschlossen gründete sie eine Ü30-Gruppe auf Facebook und organisierte einen Bowling-Abend. Inzwischen ist die Gruppe auf mehr als 200 Personen angewachsen.

Doch nicht alle Menschen schaffen es, so viel Eigeninitiative zu entwickeln. Seiner Erfahrung nach habe das nichts mit dem Alter zu tun, sagt der Diplompsychologe Matthias Probandt. "Ich glaube, das ist sehr individuell. Manche tun sich auch in frühen Jahren schwer, weil sie erst das erwachsene Ich dazu brauchen."

Es spiele eine große Rolle, ob man gelernt hat, Freundschaften zu schließen, sagt Lothar J. Hellfritsch, ehemaliger Präsident des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. "Manche Menschen haben Angst, dass sie sich verletzbar machen."

Wie groß das Bedürfnis nach neuen Freundschaften ist, zeigt auch das Internetportal "Beste Freundin gesucht", das sich ausschließlich an Frauen richtet. Mehr als 51 000 Profile gebe es bereits, erzählt Marie-Luise Hagdorn, die die Seite 2015 aufgebaut hat. Nach einem Umzug von der Pfalz nach Baden-Württemberg sei sie damals selbst in der Situation gewesen, sich neu orientieren zu müssen.

Neue Leute kennenzulernen, ist eine Sache. Langfristige Freundschaften zu knüpfen, eine andere. "Das ist schon viel Arbeit. Man muss in die Freundschaft investieren", sagt Hagdorn.

Für Mine Sönmez bedeutet Freundschaft, Vertrauen zu haben und Geheimnisse zu teilen. Bei einigen aus ihrer Gruppe habe sie das Gefühl, dass sich etwas Tieferes entwickeln könnte. "Es wäre schön, wenn in 20 Jahren Leute sagen würden: Wir haben uns durch deine Gruppe kennengelernt und sind immer noch Freunde."