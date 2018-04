Mit Natron den Kühlschrank putzen

Hamburg (dpa) Aus Natron wird Backpulver und Brausepulver hergestellt. Aber auch für viele Zwecke im Haushalt eignet sich der eigentlich Natriumhydrogencarbonat genannte Stoff: So rät die Aktion Das sichere Haus in Hamburg zum Beispiel, mit einer Lösung aus Wasser und Natron den Kühlschrank zu reinigen. Dafür die Mischung auftragen, einige Minuten einwirken lassen und mit einem feuchten Tuch wegwischen. Auch für das Putzen der Fenster eigne sich mit Natron versetztes Wasser. Die Mischung in eine Sprühflasche geben und dann auf der Scheibe verteilen. Anschließend das Fensterglas mit einem Tuch oder Zeitungspapier trocknen.

Natron hat im Handel vielerlei Bezeichnungen, etwa Waschsoda, Backsoda, Backnatron oder Speisenatron.