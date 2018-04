Mit 1,54 Metern groß genug in Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) In Berlin war sie zu klein für die Polizei - nun geht für Celina Knop in Brandenburg ein langgehegter Traum in Erfüllung.

Die 1,54 Meter große Berlinerin hat in Oranienburg ihre Ausbildung zur Polizeibeamtin im gehobenen Dienst begonnen. „Ich möchte zur Kripo, am liebsten zur Drogenfahndung“, sagte die 20-Jährige strahlend, als sie am Dienstag ihre Ernennungsurkunde in Empfang nahm.

Einige Bekannte und Verwandte seien bei der Berliner Drogenfahndung, daher habe sie diesen Berufswunsch bereits seit Teenagerzeiten, sagte Knop. „Daher habe ich auch schon mit 14 Jahren mein Schülerpraktikum in einer Berliner Polizeidienststelle gemacht.“

Doch in der Hauptstadt wurde ihre Bewerbung wegen der dort gelten Mindestgröße für Polizeibeamtinnen von 1,60 Metern abgelehnt. Dagegen wurde in Brandenburg die Messlatte für die Körpergröße von Polizisten vor einem knappen Jahr ersatzlos gestrichen. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ über die Polizeianwärterin berichtet.

„Ein entscheidender Punkt für die Eignung ist nicht die Körpergröße, sondern die körperliche Eignung für den Polizeidienst“, sagte der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, Ingo Decker. „Und die wird in den Sporttests ermittelt.“ Daher wurde die Körpergröße als Einstellungskriterium Anfang Mai 2017 aufgehoben. Auch die Sporttests wurden im vergangenen Jahr neu geregelt. Nun können die Bewerber unter vier Disziplinen auswählen, um ihre Eignung zu beweisen.

Wie viele andere Bundesländer sucht die Brandenburger Polizei händeringend Nachwuchs, daher wurde die Zahl der Polizeianwärter an der Fachhochschule in Oranienburg in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Vergangenes Jahr wurden mit 417 jungen Menschen so viele Anwärter aufgenommen wie nie zuvor.

Am Dienstag war Knop eine von 197 jungen Frauen und Männern, die zu Polizeianwärtern ernannt wurden. Außerdem begann für 24 Beamte des mittleren Dienstes der Aufstiegslehrgang in den gehobenen Polizeidienst.