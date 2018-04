Städte profitieren von Mehreinnahmen des Landes

dpa

Potsdam (dpa) Die gute wirtschaftliche Lage in Brandenburg wirkt sich auch auf Zahlungen des Landes an Städte, Gemeinden und Landkreise aus. Sie erhalten für das laufende Jahr 2,08 Milliarden Euro, wie das Finanzministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. „Für Brandenburg ist das ein Rekordniveau“, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke). Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2018 war noch von 105 Millionen Euro weniger ausgegangen, wie es weiter vom Ministerium hieß.

Görke führte die Entwicklung vor allem auf Mehreinnahmen des Landes zurück. „Die gute konjunkturelle Lage sowie die erfreuliche Beschäftigungssituation sorgen auch in Brandenburg für eine weiterhin positive Entwicklung der Steuereinnahmen“, betonte er.

Der Finanzexperte der CDU-Fraktion im Landtag, Sven Petke, sagte, für die gute Entwicklung sei aber nicht die Landesregierung, sondern der Steuerzahler verantwortlich. „Finanzminister Görke schmückt sich mit fremden Federn, wenn er die gestiegenen Zuweisungen an die Kommunen als einen Erfolg der Politik von SPD und Linke darstellt“, erklärte Petke. Die Landesregierung stelle den Kommunen zudem weiterhin nicht die Gelder zur Verfügung, die diesen zustünden. Die Grünen forderten, dass die Kommunen künftig schneller von Steuermehreinnahmen profitieren sollten.

Wieviel Geld eine Kommune oder ein Landkreis erhält, bemisst sich unter anderem daran, wie hoch die eigene Steuerkraft ist, wieviele Einwohner dort leben und wie hoch der Finanzbedarf ist, um die kommunalen Aufgaben zu erledigen. Das ist im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz geregelt.