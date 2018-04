Bürgerbefragung gestartet

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Eine gemeinsame und anonyme Bürgerbefragung "Altersgerechtes Ketzin/Havel" haben die Stadt Ketzin/Havel und das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH gestartet. Die eigenwillige Bezeichnung deutet darauf hin, dass es nicht nur um Belange der Senioren geht, sondern anhand der Altersstruktur ermittelt werden soll, welcher konkrete Handlungsbedarf besteht, um den Anforderungen der Bürger an die Stadt und in den Ortsteilen in den nächsten Jahren gerecht werden zu können.

Von den 6585 Einwohnern der Stadt und der Ortsteile sind bereits jetzt 1146 Bürger über 70 Jahre alt und weitere 2227 zwischen 51 und 70 Jahre. Damit ist bereits mehr als die Hälfte der Ketziner über 50 Jahre alt, nur 569 sind laut Einwohnerstatistik zwischen 19 und 30 Jahre. Angesichts dieser demografischen Entwicklung, so Bürgermeister Bernd Lück bei der Vorstellung der Bürgerbefragung, bewegt uns die Frage, ob Politik, Verwaltung, Sozialwirtschaft, lokale Unternehmen, Kirchen oder Vereine genug dafür tun, dass unsere Stadt mit ihren Ortsteilen alternsfreundlich ist.

"Die Auswertung soll uns Hinweise geben, was getan werden muss, damit unsere Einwohner in jeder Lebenssituation, eben auch im Alter, gut und selbstbestimmt in Ketzin/Havel wohnen können", merkte Werner Futterlieb, Geschäftsführer des Gemeinschaftswerkes, an und nannte noch ein Problem, das nicht nur Ketzin betrifft: "Wir können noch so viele Pflegeheime bauen, wenn wir dafür keine Pflegekräfte haben, wie das in den nächsten Jahren absehbar ist, nutzen uns diese nichts". Deshalb müssten gemeinsam neue Weg gefunden werden, beispielsweise Formen der gegenseitigen Hilfe. Lück betonte, dass die Auswertung wichtig für die künftige Stadtplanung wäre. Je mehr Ketziner sich an der Bürgerbefragung beteiligen, je aussagekräftiger sei das Ergebnis, betonte er.

Die Fragebögen liegen im Rathaus, im Stadthaus und in den Dorfgemeinschaftshäusern aus und werden zum Teil auch direkt an die Einwohner übergeben. Lück und Futterlieb bitten darum, dass die Fragen nach der persönlichen Einschätzung beantwortet bis zum 24. April in den genannten Häusern abgegeben werden. Teilnehmen könnten Einwohner ab dem 14. Lebensjahr und es müssten auch nicht unbedingt alle Fragen beantwortet werden, sagte er.