Waldkiefern sorgen für Diskussionen

Sandra Jütte

Löwenberger Land (MOZ) Die Kiefer gehört gerade in der Waldsiedlung in Nassenheide oder in Grieben zum Ortsbild und macht dort bis zu 90 Prozent des Baumbestandes aus. Deshalb ist sie durch die Baumschutzsatzung der Gemeinde Löwenberger Land geschützt: Eine Fällung bedarf einer Genehmigung und Ersatzpflanzungen sind Pflicht. Der Schutzstatus der Kiefer sei jedoch in letzter Zeit vermehrt auf Unverständnis bei den Einwohnern gestoßen, erklärte Amtsmitarbeiterin Nadine Meußler im Bau- und Ordnungsausschuss des Gemeindeparlaments. Da 80 Prozent der genehmigten Fällungen Kiefern waren, hatten die Ausschussmitglieder darüber zu diskutieren, ob die Satzung geändert werden soll. Im Gegensatz zu manchen Laubbäumen seien Kiefern ökologisch auch nicht besonders wertvoll, heißt in einer Vorlage des Amtes. Eine Aufhebung des Status’ würde auch die zuständigen Sachbearbeiter entlasten.

Rückenwind gab es von einer Einwohnerin: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Kiefer in der Satzung einen höheren Stellenwert hat“, sagte sie und plädierte dafür, dass Besitzer von Einfamilienhäusern generell selbst über Fällungen auf ihrem Grundstück entscheiden dürfen. Einige Ausschussmitglieder befürchten, dass es bei einer Änderung zu unkontrolliertem Kahlschlag komme und etwa die Waldsiedlung ihren typischen Charakter verliere. Nadine Meußler erinnerte daran, dass Kiefern in Einzelstellungen zudem anfälliger für Stürme seien. Diskutiert wurde auch, ob der derzeitige Status nur für die Orte Nassenheide und Grieben beibehalten werden kann. Dem stimmte auch Bauamtsleiter Manfred Telm zu. Er gab das Thema an die Ortsbeiräte zurück. Diese sollen sich zunächst Meinungen bilden.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder dagegen, dass die Gemeinde Löwenberger Land das Recht bekommen soll, bei illegalen Fällungen ebenfalls Ersatzpflanzungen verlangen zu können. Zudem sollten diese in der Regel im Gemeindegebiet erfolgen. Über die Änderungen müssen nun noch die Gemeindevertreter abstimmen.(sju)