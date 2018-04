Bürgerdebatte über Lärmaktionsplan

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wie auf Dauer der Lärm an Hennigsdorfs am stärksten belasteten Straßen verringert werden kann, darüber wollen Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit den Hennigsdorfern ins Gespräch kommen. Der Anlass für die Bürgerversammlung, die am Mittwoch, 11. April, ab 17.30 Uhr im Saal des Rathauses stattfindet, sind die Vorbereitungen für die dritte Stufe des Lärmaktionsplans. Die Vorgängerpläne wurden 2008 und 2013 beschlossen.

Betroffen vom Lärmaktionsplan sind alle Straßen, die pro Tag von mehr als 8 200 Fahrzeugen benutzt werden. Für Hennigsdorf gilt das für Teile der Autobahn A111, die sich zwar nicht im Stadtgebiet befindet, deren Lärm aber bis dorthin ausstrahlt. Außerdem gehören dazu die Landesstraße L 172 von der Stadtgrenze zu Spandau durch Nieder Neuendorf und Hennigsdorf bis zur Stadtgrenze Richtung Velten sowie die Landesstraße L 17 vom Krankenhaus bis zur Ruppiner Chaussee Höhe Kreisel. Des Weiteren ist die L 171 im Abschnitt zwischen Kreisel Ruppiner Straße und Autobahnauffahrt Stolpe betroffen. Schließlich geht es noch um die Fontanestraße zwischen Marwitzer und Stauffenbergstraße.

Dass es schwierig ist, die Vorhaben des Lärmaktionsplans umzusetzen, beweist ein Blick auf den von 2013. Zwar sind dort einige Maßnahmen als umgesetzt aufgeführt, die vor allem den Fuß- und Radverkehr unterstützen sollen. Dazu zählen die Fußgängerampel an der alten AEG-Feuerwache und ein zumindest teilweise besserer Takt auf der Buslinie 136. Doch die Vorhaben zum Bau von Ampeln an Kreuzungen und zur Temporeduzierung auf Landesstraßen wurden vom Land nicht umgesetzt oder abgelehnt. (rol)