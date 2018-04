Erstes Papier auf dem Tambour

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Am Ostersonnabend gab es erstmals „Papier auf Tambour“ auf der neuen Papiermaschine 5 der Leipa Georg Leinfelder. Die für 160 Millionen Euro umgerüstete Maschine hat die ersten Tonnen Kartonpapier aus recyceltem Altpapier produziert. Im April ist die erste Auslieferung an Kunden geplant.

Leipa meldete am Montag den erfolgreichen Erstanlauf seiner neuen Papiermaschine PM 5 und das erste Papier auf Tambour, jener wichtige Moment in der Papierherstellung, in dem erstmals fertiges Produkt auf der Trommel aufgerollt wird. Das passierte in der Nachtschicht vom Freitag zu Sonnabend. Um 2.30 Uhr konnten dann die Besetzung der Schicht von Leipa sowie das Team der Monteure und Ingenieure des Maschinenbauers Voith mit alkoholfreiem Sekt anstoßen.

Am Ende der auf 150 Meter erweiterten Papiermaschine rollte das erste Mal aus zwei Lagen zusammengefügtes Kartonpapier Testliner auf einer Breite von 8,50 Meter Schicht für Schicht auf den Tambour.

Mittlerweile sind bereits viele solcher Trommeln mit jeweils 50 Tonnen Papier für Verpackungskartons aus der Maschine gehoben. „Wie lange der Anlaufprozess dauert, kann man schwer vorhersagen“, erklärt Werkleiter Falk Friedrich. Immer wieder sind Justierungen an der laufenden oder abgestellten Maschine erforderlich. In nur vier Monaten hat der Papierhersteller die PM 11 für Zeitungsdruckpapier zur PM 5 erweitert und umgebaut. Jetzt haben die Papiermacher wieder ins Schichtsystem gewechselt, lernen im Anfahrprozess Bedienung sowie Tücken und fuchsen sich ein. „Wir hoffen, dass die Papierproduktion schnell kontinuierlich und in der geforderten Qualität erfolgt und der Anlagenbauer Voith die PM 5 an uns übergeben kann.“

Leipa möchte die Inbetriebnahme-Phase zeitnah abschließen und mit der Belieferung der Kunden beginnen, denn die Zeichen stehen mehr als günstig. „Die Nachfrage nach unseren Liner-Produkten bewegt sich auf einem Allzeithoch. Tendenz steigend. Und auch die Preise haben ein sehr gutes Niveau erreicht. Die Bedingungen sind mehr als gut für einen erfolgreichen Markteintritt der Leipa PM 5“, sagt Leipa-Geschäftsführer Peter Probst.

Läuft die Produktion des gestrichenen Wellpappenrohpapiers auf der PM 5 wie geplant mit 450 000 Tonnen im Jahr, steigt Leipa zum internationalen Marktführer in dem Bereich auf. Zusammen mit der Papiermaschine 3, die bereits jetzt Testliner produziert, verfügt die Leipa zukünftig über eine Gesamtkapazität von 700 000 Jahrestonnen gestrichenem und ungestrichenem weiß gedeckten Testlinern.

Christian Schürmann, Leiter des operativen Geschäfts der Leipa-Gruppe, lobte angesichts der „Papier-auf-Tambour“-Meldung sein Team: „Das gesamte Projektteam hat eine tolle Arbeit geleistet beim Umbau der PM 5. Wir werden an dieser Maschine, der weltweit leistungsstärksten ihrer Art, einen Testliner nach dem modernsten Stand der Technik produzieren und noch im April mit den ersten Auslieferungen beginnen.“ Leipa hat ihr globales Vertriebsnetzwerk mit einer Beteiligung an der Firma Gratenau & Hesselbacher und einer Kooperation mit Jacob Jürgensen gestärkt, um zukünftig die außereuropäischen Anfragen in ausgewählten Märkten noch zielgerichteter bedienen zu können. Geplant ist, einen Großteil der zusätzlichen Produktion über die Schiene an die Kunden zu liefern. Dafür will Leipa sowohl die eigene Gleisanbindung nutzen als auch den Umschlagplatz der Locon in Pinnow.

Für den Start der PM 5 und einer Reihe zusätzlicher Anlagen wie der neuen Stoffaufbereitung hat Leipa bereits knapp 60 neue Mitarbeiter in Schwedt eingestellt.