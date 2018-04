Campus vorerst nur ein schöner Name

Holger Rudolph

Rheinsberg Vom Rheinsberger Bildungscampus werden Schüler und Lehrer vorerst kaum mehr als den schönen Namen haben. Dass aus der Grund- und der Oberschule zum Schuljahreswechsel der Campus wird, hat das Land bereits bestätigt. Alles andere dauert deutlich länger.

Eine bessere technische Ausstattung und Fachunterrichtsräume hatten sich Schüler und Lehrer erhofft. Detlef Pagel, der nicht nur SPD-Stadtverordneter, sondern auch stellvertretender Direktor der Grundschule ist, hatte vor drei Wochen im Potsdamer Bildungsministerium erfahren, dass die Zusammenarbeit mit der Kommune nicht mehr so gut laufe (RA berichtete). Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) will am kommenden Montag mit allen drei Amtsleitern nach Potsdam fahren, um im Ministerium möglichst viele offene Fragen zu klären. Schwochow: „Wir müssen wissen, welche Unterlagen abschließend von uns benötigt werden. Außerdem gibt es eine Reihe von Fragen zur Finanzierung.“ Letztlich hänge es von den Stadtverordneten ab, ob sie ihr Ja dazu geben, dass die Kommune einen Eigenanteil zahlt. Zudem weiß Schwochow nicht, „ob wir uns neben den großen Problemen beim Bau des Bürgerzentrums als Verwaltung auch noch um den Bildungscampus kümmern können“.

Klar sei bereits, dass die vielfach für die Sommerferien erhofften Umbauarbeiten nicht stattfinden werden. Schwochow: „Das ist nicht zu schaffen. Es sind Ausschreibungen nötig, die Vergaben nach sich ziehen.“ Die Vorbereitungen dazu hätten nach Schwochows Ansicht bereits vor seiner Amtszeit, die im Januar begann, in die Wege geleitet werden müssen.

Sicher ist für Schwochow, dass es für den Campus Bedarf gibt. Ob die neue Bildungseinrichtung aber finanzierbar ist und die Verwaltung dazu in der Lage ist, die Planungen neben ihrer sonstigen Arbeit zu begleiten, darüber werde in den Fachausschüssen und mit den Stadtverordneten zu sprechen sein.(hr)