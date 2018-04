David Sauß verlängert beim OHC

Steffen Kretschmer

Oranienburg (MOZ) Handball-Drittligist Oranienburger HC hat mit David Sauß einen Leistungsträger an sich gebunden. Der Rückraumspieler verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre. Sportredakteursprach mit Sauß über seine Beweggründe, in der Kreisstadt zu bleiben.

Herr Sauß, Sie bleiben dem OHC noch einige Zeit erhalten. Mussten Sie lange überlegen, als das Angebot des Vereins über eine weitere Zusammenarbeit auf Ihrem Tisch landete?

Es hatte sich ehrlich gesagt ein bisschen hingezogen. Der OHC hatte sich früh bei mir gemeldet. Nach der vergangenen Saison, in welcher es persönlich für mich gut lief, wollte ich aber abwarten und schauen, was es für mich für Möglichkeiten gibt. Ich hoffe, dass es niemand in Oranienburg falsch verstanden hat, dass ich nicht eher verlängert habe.

Gab es letztlich keine Angebote anderer Vereine, oder warum fiel Ihre Wahl dann doch wieder auf Oranienburg?

Anfragen gab es. Wenn es aber um 3. Liga geht, dann nur beim OHC. Oranienburg hat sich gut entwickelt und für mich gab es keinen Grund, innerhalb der Liga zu wechseln. Ich habe den Traum nach wie vor, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich kann aber nichts erzwingen und bin daher absolut nicht tottraurig, dass es nicht geklappt hat. Das mit der 2. Liga hat sich nicht ergeben. Vielleicht auch, weil ich aktuell keine richtig gute Saison spiele, oder selbst einfach zu viel erwartet habe.

Warum klappt es in der laufenden Spielzeit für Sie nicht ganz so wie gewünscht?

Was die Mannschaftsleistung angeht, mussten wir uns als Team in der Hinrunde erst einmal finden. Bei mir selbst ist es vielleicht tatsächlich so, dass ich etwas erzwingen wollte und den Ansprüchen aus der vergangenen Saison hinterhergelaufen bin.

Dann müssten Sie doch jetzt aber befreit aufspielen können, nachdem die Frage um Ihre Zukunft geklärt ist.

Jetzt habe ich Klarheit und bin freier. Ich habe einfach keine Sachen mehr im Hinterkopf.

Am Sonnabend geht es gegen das Top-Team aus Hamburg. Aus der vergangenen Saison wissen sie, wie diese Mannschaft zu bezwingen ist. Was ist dieses Mal für den OHC drin?

Hamburg braucht nicht mehr viele Spiele, um Meister zu werden. Deshalb ist die Mannschaft natürlich geil darauf, den Titel so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. In der Art und Weise, wie wir Hamburg in der vergangenen Saison zu Hause bezwungen haben, wird ein Spiel wohl nie wieder vorkommen. Wir werden aber auch dieses Mal wieder von Anfang an fighten. Dann sind wir schwer zu bezwingen.

Nach der berauschenden Spielzeit 2016/2017, als Oranienburg eine Saison für die Geschichtsbücher des Vereins ablieferte, läuft es derzeit eher durchwachsen. Wo geht die Reise für den OHC künftig hin?

Es passiert sehr viel im Verein. Das sieht man auch daran, dass Jungs wie Lasse Scharge zurückgekehrt sind. So etwas nehmen wir Spieler natürlich wahr. Wir müssen einfach wieder dorthin kommen, dass wir konstanter werden. Die endgültige Platzierung ist bei uns eher zweitrangig. Wir schauen schon auf die neue Saison. In dieser können und werden wir wieder angreifen. Vieles ist möglich. Wir haben schon jetzt viel bessere Bedingungen als noch vor einiger Zeit. Die Verletzten sind zurück. Mit einer noch besseren Trainingsmoral kommen wir immer weiter voran. Zur neuen Saison werden wir sofort super eingespielt sein. Ich freue mich deshalb sehr darauf.