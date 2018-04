In Konkurrenz zur Wirtschaft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach Jahren des Personalabbaus will Brandenburg seine Polizei nun wieder stärken. Das ist löblich angesichts der vielschichtigen Herausforderungen, vor denen die staatliche Behörde in der heutigen Zeit steht. Glücklicherweise ist das Interesse junger Leute an diesem Beruf groß. Stolze 2200 Bewerber hatten sich zuletzt um die Aufnahme an der Fachhochschule in Oranienburg beworben. Knapp 200 wurden genommen – so viele wie noch nie zuvor.

Bei dieser Ausbeute dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Brandenburg die Einstellungskriterien jüngst gelockert hat. Im Kampf um geeignete Bewerber ein klarer Vorteil gegenüber dem Nachbarland Berlin.

Neben der Nachwuchsgewinnung dürfte in Zukunft aber genauso wichtig sein, die Arbeitsbedingungen bei der Polizei kontinuierlich zu verbessern. Denn wie der gesamte öffentliche Dienst steht auch die Polizei im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, wenn es darum geht, gute Mitarbeiter zu gewinnen – und zu halten.