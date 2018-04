Zunehmend Seiteneinsteiger

dpa

Potsdam (dpa) Angesichts des Lehrermangels unterrichten in Brandenburgs Schulen zunehmend auch Seiteneinsteiger. Unter den 1084 Neueinstellungen für das Schuljahr 2017/18 waren 218 Seiteneinsteiger, die aus anderen Berufen kamen, wie das Bildungsministerium in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag mitteilte. Dies entspricht einem Anteil von gut 20 Prozent. Derzeit sind nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) unter den rund 19 500 Lehrern im Land insgesamt knapp zehn Prozent Seiteneinsteiger aus anderen Berufen.