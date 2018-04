Christoph 64 öffnet Portmonees

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) So viel Geld ist bei der jährlichen Kalenderabgabe noch nie zusammengekommen. 1680 Euro sammelten Christian Toll und seine Mitarbeiter aus der Hirschapotheke und der Alten Apotheke diesmal ein und überbrachten sie jetzt an die DRF Luftrettung.

Die Mitarbeiter hatten die Angermünder DRF-Station im Herbst als Empfänger der diesjährigen Spende auserkoren. Im November hatte der Inhaber beider Apotheken, Christian Toll, der dortigen Besatzung noch allein einen Besuch abgestattet. Dabei erfuhr er, dass man dort immer dankbar für Spenden ist.

Die Flugrettung muss Medizinprodukte und -technik, die nicht zum Standard eines Rettungsfliegers gehört, selbst übernehmen. Auch Kosten für Fehleinsätze – wenn der Patient schon vor dem Eintreffen des Hubschraubers abtransportiert wurde oder sich vor Ort ergibt, dass er nicht benötigt wird – tragen die Krankenkassen nicht.

Zur Übergabe der Spenden hatte Christian Toll interessierte Mitarbeiter und Familienangehörige mitgebracht. Für sie war es eine willkommene Gelegenheit, den Hubschrauber Christoph 64 einmal ganz aus der Nähe zu sehen und die Station zu besichtigen. Die Hubschrauberbesatzung war nach einem Einsatz in Rüdnitz bei Bernau gerade noch auf dem Rückflug, sodass die Gäste die Landung live miterleben konnten.

Christoph 64 ist derzeit ganz schön gefordert. „In den vergangenen Tagen hatten wir jeweils fünf bis sechs Einsätze“, berichtete Notarzt Dr. Henning Blaich, Leitender Arzt der Station. „Außer bei Schneefall, da ist die Sicht zu schlecht.“ Seit Umstellung auf die Sommerzeit fliegt der Hubschrauber wieder länger, derzeit bis etwa 19.30 Uhr. An den längsten Tagen geht es bis 21.45 Uhr, erfahren die Besucher. Die Piloten von Christoph 64 und seinen Brüdern in der Region fliegen auf Sicht und sind deshalb nur bei Tageslicht unterwegs. Ein in Berlin stationierter Intensivhubschrauber ist auch für den Nachtbetrieb ausgerüstet.

Die Besucher hatten viele Fragen an die Besatzung. Sie erfuhren, dass die Besatzung aus Notarzt, Notfallsanitäter/Rettungsassistent und dem Piloten besteht, der Notfallsanitäter immer als erster aus dem Hubschrauber aussteigt und Christoph 64 rund 1200 Einätze im Jahr fliegt.„Wir gewähren Gästen immer gerne Einblick“, sagt Dr. Blaich beim Rundgang. Die DRF-Station bekomme recht oft Besuch, vor allem von Kindern und Jugendlichen.

Wie schon seine Vorgänger und andere Kollegen in den zweieinhalb Jahren des Bestehens der Angermünder Station lobte er die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter, die sich blind aufeinander verlassen können, sowie die vom ersten Tag an nahtlose Zusammenarbeit mit den bodengebundenen Kollegen.

Drei Piloten arbeiten wie Ärzte aus den Krankenhäusern in Schwedt und Eberswalde, die alle erfahrene Notfallmediziner sind, in Schichten. „Muss man schwindelfrei sein?“, wollte Apothekerin Carsta Toll wissen. „Wenn man erst mal im Hubschrauber sitzt, meist nicht“, antwortete Pilot Marco Biamino schmunzelnd.

Auf dem Rundgang konnten die Besucher auch sehen, wofür die Spenden aus den Apothekenkalendern angelegt wurden. In der Küche der Station steht seit einer guten Woche ein Wasserspender. Das Gerät kann eine ganze Menge: gekühltes Wasser, Wasser in Zimmertemperatur, mit und ohne Kohlensäure abgeben. „Unsere Mitarbeiter haben noch nie so viel Wasser getrunken wie in den letzten Tagen“, berichtet der Notarzt.

Und der Pilot ergänzt: „Wir freuen uns täglich darüber.“ Vor allem im Sommer werde das Gerät gute Dienste leisten. Man soll viel trinken, wissen auch die Apothekenmitarbeiter.

„Wir machen die Kalenderaktion seit fast 15 Jahren. Wichtig ist, dass die Spenden hier bleiben. Die Aktion wurde aber noch nie so gut angenommen wie diesmal, obwohl der Hubschrauber ziemlich laut ist, wenn er über einem hinwegfliegt. Als die Kunden erfuhren, dass das Geld an die Flugrettung geht, haben sie gerne etwas gegeben. Es war faszinierend“, sagt Christian Toll.