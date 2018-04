Elf Mal Live-Musik bei der 36. MOZ-Kneipennacht

Salsa in der Havana Bar geht immer: Am längsten dauern die Partys bei der MOZ-Kneipennacht an der Oderpromenade. © Foto: Rene Matschkowiak

Heinz Kannenberg

Frankfurt Oder) (MOZ) Zum 36. Mal lädt die Märkische Oderzeitung gemeinsam mit der Kneipenzeitung am 30. April zur MOZ-Kneipennacht ein. Diesmal beteiligen sich daran elf Gastronomen. Frankfurter und Gäste haben erneut die Gelegenheit, den Abend vor dem Feiertag zu genießen, von Lokal zu Lokal zu ziehen und vor allem Live-Musik zu hören.

Los geht es um 20 Uhr. Wie immer zahlt jeder, der mitfeiern möchte, in der Startkneipe seiner Wahl einen Obulus von fünf Euro. Dafür gibt es vom Gastwirt ein Freigetränk und einen Kneipennacht-Stempel. Und danach heißt es: Party machen.

Wieder dabei seit vielen Jahren ist der „Oderspeicher“ an der Oderpromenade. Das seit Anfang des Jahres wieder eröffnete Wirtshaus mit griechischen Speisen und Getränken erfreut sich großer Beliebtheit. Bei der Kneipennacht gibt es dort nun erstmals auch Live-Musik. Es spielt die Gruppe Sinerga. Auch die Darstellbar im Kleist Forum beteiligt sich wieder. Im Diebels Live in den Lennépassagen spielen Franky & Co. Und im Le Frosh ist die Band Hoe Down. In Frankfurts ältester Kneipe Königs Fritze in Altberesinchen sorgt die Band lead pencil für gute Stimmung.

An der MOZ-Kneipennacht beteiligen sich ebenfalls das Gasthaus ELYX, die Bar Marlene, die Bar Lucca, das Restaurant Sombredo und die Havana Bar. Ab 22 Uhr sind dann alle Nachtschwärmer zur Abschlussparty in die Diskothek Bellevue in die Beckmannstraße eingeladen.

Die 36. MOZ-Kneipennacht wird erneut unterstützt vom Frankfurter Brauhaus und der Frankfurter Stadtverkehrsgesellschaft.(hk)