Baustillstand in der Magistrale

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Karl-Marx-Straße herrscht erst einmal Baustillstand. Die Firma Buchwald, die dort im Auftrag der FWA die Trinkwasserleitung auswechselt und den Schmutzwasserkanal verlegt, hat die Baustelle für ein bis zwei Wochen verlassen. In dieser Zeit untersuchen Archäologen Mauern und Keramik.

Kathrin Misterek hält drei gebogene graue Scherben aneinander. Man kann sich in etwa vorstellen, wie sie sich mit weiteren Teilen einst zu einem großen Gefäß zusammenfügten. Die Archäologin streicht Dreck vom Rand einer Scherbe und zeigt auf die wellenförmige Verzierung. „Das Wellenband sehe ich erst jetzt hier draußen“, freut sich die junge Frau, vor dem Bauwagen stehend. Aus dieser Verzierungsart zusammen mit der einstigen Form und der Brenntechnologie lasse sich ablesen, dass das Gefäß aus dem Mittelalter stammt und slawischen Ursprungs ist.

Sie und ihre Kollegen von der Berliner Archäologie und Denkmalpflege Altum arbeiten seit knapp zwei Wochen auf der Baustelle in der Karl-Marx-Straße. Im Auftrag der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) wird dort die Trinkwasserleitung ausgewechselt, im zweiten Bauabschnitt wird zudem der Schmutzwasserkanal verlegt. „Am 19. März hat die Firma Buchwald mit den Bauarbeiten begonnen“, sagt Kerstin Fischer von der Baubetreuung für Trinkwasserbauvorhaben der FWA. Bis jetzt habe die Firma aber lediglich den Baugraben öffnen können, da zunächst die „baubegleitende archäologische Dokumentation der Leitungstrasse“ abgeschlossen werden müsse. Für ein bis zwei Wochen herrscht also Baustillstand.

Eine Überraschung ist das nicht. Denn ist vor einer Baumaßnahme bekannt oder wird vermutet, dass sich dort ein Bodendenkmal befindet, dann ist eine archäologische Begleitung Teil der Baugenehmigung. So auch in Frankfurts Zentrum - zum Beispiel in der Magistrale - wo sich einst der Kern der mittelalterlichen Stadt befand. Das lässt sich unter anderem an den grauen Keramikscherben ablesen. Bei ihnen handelt es sich um so genannte „Harte Grauware“. Um sie herzustellen, wurde beim Brennvorgang Sauerstoff entzogen, sodass das im Ton enthaltene Eisen reagierte und eben diese graue Farbe annahm. „Das ist typisch für das Mittelalter“, erklärt Kathrin Misterek. In 1,20 Meter Tiefe putzen sie und ihre Kollegen die Objekte, fotografieren, zeichnen, beschreiben und dokumentieren dreidimensional.

Es sind vor allem Mauern aus dem Kellerbereich, die sie begutachten. Wenn es noch weiter nach unten geht, bis in zwei Meter Tiefe, vermutet Kathrin Misterek aber weitere Scherben. Denn die Frankfurter im Mittelalter versuchten den sumpfigen Untergrund mit Mist, Sand und Keramikabfällen trocken zu legen. Die Spuren, die das fünfköpfige Archäologenteam sichert, stammen aber nicht nur aus dem Mittelalter, sondern reichen auch ins 19. Jahrhundert hinein.

Wenn in den kommenden zwei Wochen das Wetter mitspielt und die Archäologen keine außergewöhnlichen Funde machen, kann die Firma Buchwald danach mit den Arbeiten auf dem Abschnitt beginnen. Bevor sie im zweiten Bauabschnitt, Richtung Lenné-Passagen, den Schmutzwasserkanal verlegen, untersuchen auch dort die Archäologen den entsprechenden Bereich.