Sechs Prozent der Einwohner suchen neue Wohnung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) 1725 Eisenhüttenstädter haben im vergangenen Jahr innerhalb der Stadt eine neue Wohnung bezogen. Besonders viel Bewegung gab es im VI. Wohnkomplex, dem größten der Stadt. Verloren hat vor allem der IV. Wohnkomplex.

Dass die Diehloer Berge, ein statistischer Bezirk in der Stadt Eisenhüttenstadt, ein beliebtes Wohngebiet ist, scheint auf den ersten Blick erstaunlich. Aber im vergangenen Jahr sind dort 92 Personen hingezogen, allerdings fast doppelt so viel (187) auch weggezogen. Warum es in diesem Gebiet so viel Bewegung gibt, kann Christine Scislo vom Bereich Personal, Zentrale Angelegenheiten und Statistik schnell erklären. „Den höchsten prozentualen Anteil bei den Wegzügen insgesamt hatte der statistische Bezirk Diehloer Berge mit 14,76 Prozent zu verzeichnen. Stark beeinflusst wird diese Höhe durch wegziehende Personen aus der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH), welche in Wohnungen gezogen sind“, erläutert die Statistikerin der Stadt. Ähnliches gilt auch für den Bereich Insel, was ebenfalls auf den ersten Blick erstaunlich ist, versteht man darunter doch meistens das Naherholungsgebiet. Und dort wurde im vergangenen Jahr sogar deutlicher Zuzug registriert, insgesamt 93 Personen, lediglich 26 sind weggezogen. Christine Scislo verweist darauf, dass an den Zahlen maßgeblich die von Amtes wegen getätigten Anmeldungen von Asylbewerbern in der Unterkunft Unterschleuse beteiligt waren. „Das hat sich erst zum Jahresanfang in den Angaben niedergeschlagen.“

Mit die meiste Bewegung, was Zu-, Weg- und Umzüge anlangt, ist natürlich im größten Wohngebiet, dem VI. WK. „Auffallend war beim innerstädtischen Wohnungswechsel der VI. Wohnkomplex. Bei den Zuzügen hatte dieser mit 13,42 Prozent den höchsten Anteil“, sagt Christine Scislo. Es folgt der I. Wohnkomplex mit einem Anteil von 11,92 Prozent. Vor allem bei letzterem macht sich bemerkbar, dass nach der umfassenden Sanierung rund um die Rosa-Luxemburg-Straße wieder viele Wohnungen zur Verfügung stehen.

Große Wanderungsverluste – es sind mehr Leute weg- als zugezogen – hat der IV. Wohnkomplex zu verzeichnen. Unterm Strich gibt es einen Wanderungsverlust von 128 Personen. Allerdings ist dieses negative Bild nur eine Momentaufnahme. Denn durch die umfassende Sanierung an den Blöcken und den Verkauf von Gebäuden kam es zu einem umfangreichen Leerzug. Spätestens wenn die sanierten Wohnungen in bester Innenstadtlage wieder zur Verfügung stehen, dürfte sich ein anderes Bild ergeben.

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 1267 Personen in einen anderen statistischen Bezirk der Stadt (insgesamt gibt es 25 Bezirke) gezogen, beziehungsweise weggezogen. Innerhalb eines Bezirkes sind 458 Personen umgezogen. „Somit wechselten genau schon wie 2016 sechs Prozent der Einwohner von Eisenhüttenstadt die Wohnung innerhalb der Stadt“, sagt Christine Scislo. Nur 30 Prozent davon seien auch innerhalb ihres eigenen Wohngebietes geblieben.