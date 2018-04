Walkmühlenstraße wird ausgebaut

Jens Sell

Strausberg (MOZ) In der Nachauflage der 29. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, die am 12. April, 18 Uhr, im Volkshaus Strausberg-Nord stattfindet, werden die Ausbaubeschlüsse für die beiden Teile der Walkmühlenstraße auf der Tagesordnung stehen. Seitdem es die Witterung zulässt, wird dort gearbeitet. Für den Ausbau ist die Walkmühlenstraße in zwei Abschnitte geteilt worden. Der Erste beginnt in der Elisabethstraße und endet an der Einmündung des Verbindungswegs zur August-Bebel-Straße. Der Zweite setzt von dort fort bis zur Einmündung der Walkmühlenstraße in den Lustgarten.

Die 300 Meter des ersten Abschnittes sollen erstmals grundhaft als Mischfläche in einer Breite von durchschnittlich fünf Metern aus Asphalt mit Unterbau hergestellt werden. Ebenfalls erstmals angepflanzt werden die Gehölze und Bäume, das „straßenbegleitende Grün“, und erstmals angelegt werden Mulden und Mulden-Rohrrigolen zur Oberflächenentwässerung. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird, wo nötig, erweitert und erneuert. Anders als der erste Abschnitt wird der zweite, der 205 Meter lang ist, einen halben Meter breiter: 5,50 Meter im Schnitt, und das gilt nur für die Fahrbahn. Denn der Gehweg auf der westlichen Seite wird in einer Breite von 1,80 Meter neu hergestellt. Auch werden parallel zu diesem Gehweg Stellplätze neu gebaut. Im Unterschied zum südlichen Abschnitt wird das Oberflächenwasser über Regenwassereinläufe in einen neuen Regenwasserkanal geleitet. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls erneuert und erweitert.

Die Walkmühlenstraße soll in der Perspektive Teil des zentralen Radwegs werden, der das Handelscentrum mit dem Lustgarten verbindet. Wie Fachbereichsleiterin Technische Dienste Birgit Bärmann auf Nachfrage des CDU-Stadtverordneten Andreas Fuchs im Bauausschuss antwortete, sei dazu kein separater Radweg in ihrem Verlauf geplant. Da sie eine Anliegerstraße sei und asphaltiert werde, sei das gut zu praktizieren. Der Vorschlag des sachkundigen Einwohners Stefan Freimark, die Straße generell zur Fahrradstraße mit Anliegerverkehr zu widmen, sah Bürgermeisterin Elke Stadeler nicht als optimal an: „Ich glaube, dass sie sich gut in den künftigen Radweg einpassen wird.“ (js)