Vom Zaun zum Café

Tatjana Littig

Beeskow (MOZ) Die Stiftung SPI in Beeskow kann mehr als nur Jugendarbeit. Seit dem vergangenen Jahr ist sie auch Träger eines modellhaften Grundschulprojektes. So wird die Arbeit an den beiden Grundschulen der Stadt und an der Grundschule Friedland von Sozialarbeiterinnen unterstützt.

„Der Bedarf ist da.“ Davon ist Birgit Krüger nach wie vor überzeugt. Seit Januar 2017 sind sie und Kollegin Doreen Kaufmann Teil eines Grundschulprojektes des Landkreises Oder-Spree mit dem Namen „Angebote für Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern“. Das Ziel: Den Beweis zu liefern, dass Schulsozialarbeit an Grundschulen gelingen kann. Zuvor waren Sozialarbeiter nur an den weiterführenden Schulen im Einsatz, in Beeskow am Rouanet-Gymnasium und an der Albert-Schweitzer-Oberschule.

Das Konzept, das die Stiftung SPI für die Grundschule an der Stadtmauer, die Fontane-Grundschule und die Grundschule Friedland entwickelt hat, nennt sich „Gemeinsam.Stark“. Birgit Krüger und Doreen Kaufmann setzen das Projekt im Namen der Stiftung um.

Ihr Augenmerk liegt auf Viert- bis Sechstklässlern. Unter Einbezug der Lehrkräfte organisieren sie Workshops in den Klassen. Dafür haben sie verschiedene Themenfelder erarbeitet wie Konfliktbewältigung, Deeskalation, geschlechterspezifische Rollenbilder, Bekämpfung und Prävention von Ausländerfeindlichkeit sowie Kommunikation. In Rollenspielen und Übungen sollen die Schüler verschiedene Aufgaben bewältigen, vorgegebene Situationen beispielsweise friedvoll lösen und ihr eigenes Verhalten sowie das der Mitschüler reflektieren. „Die Idee ist, nicht einzelne Kinder, sondern ganze Klassen zu erreichen“, erklärt Birgit Krüger. „Lernen durch Selbsterfahrung“, lautet das Motto. „Konflikte und Schwierigkeiten gibt es immer wieder“, sagt die Sozialarbeiterin. „Das Ziel ist, den Schülern Fertigkeiten und Techniken für ein besseres Klassengefüge zu Verfügung zu stellen und ihnen Spaß am Lernen zu vermitteln.“ Neben den Workshops bieten Birgit Krüger und ihre Kollegin Beratungsgespräche für Schüler, Eltern und Lehrkräfte an und unterstützen Projekttage und Schulfeste.

Das Modellprojekt des Landkreises ist vorerst auf anderthalb Jahre befristet. Solange wollen die Frauen auch das Elterncafé aufrechterhalten, das sie im März ins Leben gerufen haben. Ihre Erfahrung ist nämlich: Am Schulzaun finden Gespräche zwischen Eltern statt. Warum diese Gespräche nicht in einem gemütlichen Rahmen bei Kaffee, Tee und Keksen führen, haben sich Birgit Krüger und Doreen Kaufmann gefragt. Und so wurde anfangs an Dienstagvormittagen ein Elterncafé im Jugendclub „Pier 13“ angeboten. Doch die Resonanz war gering. Nun soll eine andere Uhrzeit und ein anderer Treffpunkt Abhilfe schaffen: Dienstagnachmittag im Hüfnerhaus. Der Jugendclub werde dann von Jugendlichen genutzt, erklärt Birgit Krüger den neuen Veranstaltungsort. Von der Nähe zur Fontane-Grundschule erhofft sie sich zudem regen Zulauf. Ideen für das Elterncafé gibt es einige: „Wir können Kurzvorträge organisieren und Beratungsgespräche anbieten“, so Birgit Krüger. Sie weiß aber auch: „Wir brauchen einen langen Atem.“ Einen langen Atem bis das Angebot sich etabliert hat.

Das Elterncafé findet außerhalb der Schulferien immer dienstags von 15.30 bis 17 Uhr im Hüfnerhaus, Adrianstraße 11, statt.