Schafft Eisenhüttenstadt es auf die Welterbeliste?

Eisenhüttenstadt Könnte Eisenhüttenstadt irgendwann auf der Welterbeliste der Unesco landen? Darüber wird Professor Jörg Haspel am 12. April im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR referieren. Er stellt den Stand der Bestrebungen um transnationale serielle Nominierungen sozialistischer Stadtanlagen für die Welterbeliste vor und wird Chancen sowie Potentiale für eine Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel zur Diskussion stellen. Erörtert werden soll auch die Frage, welche Rolle Eisenhüttenstadt im Rahmen solcher grenzüberschreitender Initiativen zukommen könnte.

Im Fokus des Europäischen Kulturerbejahres 2018, das unter dem Motto „Sharing Heritage“ läuft, steht das Gemeinschaftliche und Verbindende. Das sei auch der Anlass für den Vortrag von Jörg Haspel gewesen, heißt es aus dem Dok-Zentrum. Als Präsident des deutschen Nationalkomitees im Internationalen Rat für Denkmalpflege ICOMOS sei der Professor unmittelbar in Initiativen und Diskussionen um multinationale Initiativenund Kooperationsvorschläge für Welterbe- und Europaerbe-Vorschläge eingebunden.

„Im geteilten Deutschland war der Akt einer umfassenden Stadtneuschöpfung, wie ihn die Errichtung der Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats darstellte, nahezu einzigartig“, teilt das Dokumentationszentrum mit. Er habe unmittelbar in Verbindung mit der Gründung der DDR und dem Vorhaben zur „sozialistischen Umgestaltung“ der Staats- und Gesellschaftsordnung gestanden. Architektur und Städtebau sollten diese Neuorientierung auf ihre Weise befördern. Das Kriterium der Wirtschaftlichkeit trat darüber vorübergehend in den Hintergrund. Vielmehr sollte eine modellhafte städtebauliche Lösung von der Überwindung des Elends der Nachkriegsjahre und vom Versprechen wachsenden Wohlstands für alle künden. Dies geschah bis Mitte der 1950er-Jahre durch repräsentative, traditionelle Stadtbaukunst, wie wir sie in Eisenhüttenstadt in den Wohnkomplexen I bis III vorfinden. Um 1960 setzen die Bebauung der Magistrale mit „Punkthochhäusern“ und großzügig verglasten Ladenzeilen nochmals architektonische Glanzlichter.

Mit Nova Huta (Polen), Dimitrowgrad (Bulgarien) und Dunaújváros (Ungarn) entstanden nahezu zeitgleich weitere industrielle Planstädte als „Leuchtturmprojekte“ der sozialistischen Aufbauperiode.

Vortrag: 12. April, 18 Uhr