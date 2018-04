Weiter an der Qualität schrauben

Climb up-Kletterwelt in Strausberg: Malin und Chiara aus Berlin bzw. Konstanz mit „Kletterbrille“, die später an den Seilen zur Sicherung dient. © Foto: Gerd Markert

Detglef Klementz

Strausberg (MOZ) Der Climb up-Kletterwald auf dem Gelände des Sport- und Erholungsparks hat sich in seiner zwölften Saison stabil entwickelt. Der verregnete Sommer habe aber dazu geführt, dass die Besucherzahlen rückläufig waren.

Wenn Geschäftsführer Steve Piering über das weitläufige Gelände des Kletterwalds geht, dann ist er schon ein wenig stolz darauf, was dort alles entstanden ist. Nach den ursprünglichen Plänen, die er mit seinem Mitgeschäftsführer Frank Schreiber einst ausgearbeitet hatte.

Mehr noch. Gleich neben dem Kletterwald ist vor zwei Jahren die Climb up-Bergwelt entstanden. Im Mittelpunkt steht dabei der acht Meter hohe Kletterfelsen „Strauß-Berg“. Der wurde aus 250 Tonnen Beton gefertigt und ist mit gut 400 Meter Stahlseil umspannt, in das sich die Kletterer zu ihrer eigenen Sicherheit einhaken.

An diesem Dienstag herrscht in der Anlage reger Betrieb. „Die Ferien sind für uns ganz wichtig“, sagt Piering. In der Bergwelt sind mehrere Kletterer unterwegs. Victoria und Norvin sind mit ihrer Mutter aus Woltersdorf angereist. Die 15-Jährige ist ebenso gerne im Kletterwald wie in der Bergwelt unterwegs. Ihr sechs Jahre jüngerer Bruder mag den großen Kletterfelsen lieber. Der ist übrigens noch drei Meter höher als der erste Felsen.

In den zurückliegenden Monaten haben Piering und sein Team verschiedene Utensilien zusammengetragen, die in der Bergwelt für eine urige Atmosphäre sorgen sollen. Einige der insgesamt acht Höhlen sind zudem mit Zeichnungen und beleuchteten Kristallen verschönt worden.

Am Besucherverhalten habe sich in der vergangenen Saison eigentlich nichts geändert, sagt Piering. Wer auch immer die Felsenlandschaft für sich erkundet habe, sei begeistert gewesen. Es gebe aber nach wie vor auch viel Respekt vor den Touren.

In diesem Jahr nun soll das Marketing verstärkt werden. Die ersten Firmen hätten die Kletterwelt für Events gebucht. Weitere sollen folgen. Auch die Zahl der Familienfeiern will Piering Schritt für Schritt erhöhen.

Weitgehend zufrieden zeigt er sich mit der Entwicklung der Kletterwelt in Strausberg. Die zwölf Parcours unterschiedlicher Schwierigkeit würden gut angenommen. Die Gesamtlänge beträgt demnach 2,7 Kilometer, Seilrutschen, Skateboard und Sessellifte runden das Angebot im Grünen ab.

Dass sich der Geschäftsführer in der vergangenen Saison dennoch mehr als die gut 20 000 Besucher in beiden Welten gewünscht hätte, daraus macht er keinen Hehl: „Aber wir hängen nun mal sehr vom Wetter ab.“ Und da sei leider auch der diesjährige Saisonstart zu den Osterferien „durchwachsen“ gewesen, wie er sagt.

Insgesamt aber gibt er sich zuversichtlich und sieht sein Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Und das ist bekanntlich nicht nur auf Strausberg beschränkt. Auch in Hennigsdorf (Oberhavel) und Klaistow (Potsdam-Mittelmark) gibt es Climb up-Kletterwälder. Aber in den zurückliegenden Jahren hat sich die Palette bei den Freizeitangeboten in und um Berlin deutlich erweitert. „Natürlich merken auch wir das“, räumt Piering ein. Und natürlich wäre es von großem Vorteil, auch in Berlin eine Kletterwelt eröffnen zu können. Aber das sei einfach nicht möglich, man müsse da Realist sein. „Wir müssen mit dem punkten, was wir haben, und das ist eine ganze Menge“, sagt der Geschäftsführer, der in der Saison bis zu 50 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Standorte seien erst einmal nicht geplant. „Um erfolgreich zu bleiben, müssen wir weiter an der Qualität schrauben“, sagt Steve Piering.

Tel. Reservierung unter 0152 56788989. Weitere Informationen unter www.climbup.de/kletterwald/strausberg