Kurstädter holen sich zwei Wanderpokale

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Gleich zwei Wanderpokale haben sich die Teilnehmer aus der Kurstadt beim vierten Zweifelderballturnier der Jugendfeuerwehren des Altkreises Bad Freienwalde am Ostersonnabend gesichert. Damit hat der Feuerwehrnachwuchs aus Bad Freienwalde einmal mehr bewiesen, was in ihm steckt und dass sich kontinuierlicher Sport während der Wintermonate auszahlt.

Insgesamt waren 15 Mannschaften mit 140 Teilnehmern in der Kurstadthalle an den Start gegangen. Ein neuer Teilnehmerrekord, wie Bereichsjugendfeuerwehrwart Guido Bell informiert. Vertreten waren die Altersklassen sechs bis zwölf sowie 13 bis 18 Jahre. Gestellt wurden die Mannschaften von den Jugendfeuerwehren aus Bad Freienwalde, Schulzendorf, Neuenhagen, Falkenberg, Hohensaaten, Hohenwutzen, Prötzel und Wriezen. Veranstalter war auch diesmal die Kreisjugendfeuerwehr Märkisch-Oderland, vertreten durch den Bereichsjugendfeuerwehrwart.

Das Turnier sei durchweg fair verlaufen, lobt Guido Bell die teilnehmenden Mannschaften. Sowohl Kinder und Jugendliche als auch ihre Betreuer seien mit sehr viel Spaß dabei gewesen. Die Versorgung während des fast sechsstündigen Turniers hatte die Jugendfeuerwehr Bad Freienwalde übernommen.

Dass sich die Bad Freienwalder Mannschaften in Bestform zeigten, freute Guido Bell als einen der acht Jugendwarte und stellvertretender Ortswehrführer von Bad Freienwalde besonders. Vor allem, dass sich beide Teams den Wanderpokal gewinnen konnten. Die Sechs- bis Zwölfjährigen sicherten sich sogar zum dritten Mal in Folge die begehrte Trophäe. Damit dürfen sie diese behalten. Die 13- bis 18-Jährigen gewannen ebenfalls und konnten zum ersten Mal den Wanderpokal in der Kurstadt lassen.

Guido Bell bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Den Teilnehmern für das faire und kameradschaftliche Turnier, allen Jugendwarten und Betreuern für den reibungslosen Ablauf, den Schiedsrichtern für ihre tolle Einsatzbereitschaft, den „Versorgungsfrauen“ Lisa Maria Beuster, Susann Boche und Kim-Charlotte Horn, die für das leibliche Wohl sorgten, den Eltern der Mitglieder der Jugendfeuerwehr für die leckeren Kuchen, der Speisewirtschaft Kolberg für die Mittagsversorgung, der Stadt Bad Freienwalde für die Nutzung der Kurstadthalle und der Kreisjugendfeuerwehr für die finanzielle Unterstützung, zählt Guido Bell auf.