Pflasterstreifen in der Frankfurter Straße verschwinden

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zu laut, zu viele Erschütterungen, zu wenig Nutzen: Die Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung in der Frankfurter Straße haben sich wohl nicht bewährt. Im Zuge der Gestaltung des Platzes „Doppelgänger“ wurde die Fahrbahn 2002 eingeengt und mit zwei Pflasterstreifen versehen – nun wird sie wieder geweitet. „Es gab Beschwerden von Anwohnern und viele Fahrzeuge fahren über die Pflasterkante“, erklärt Marion Nötzel, Leiterin der Fachgruppe Straßen und Grünflächen der Stadtveraltung. Die beiden „Schwellen“ und der 1,40 Meter breite Pflasterstreifen auf der „Doppelgänger“-Seite werden ausgebaut. Das Pflaster am anderen Fahrbahnrand bleibt.

Seit Dienstag ist der Abschnitt der Frankfurter Straße für den Rückbau gesperrt. Nur Linienverkehr darf durchfahren. Bushaltestellen wurden verlegt. Offiziell jedenfalls. Viele Fahrgäste übersehen die A4-Zettel unter den offiziellen Fahrplänen, warten an den bekannten Haltestellen und werden von den Fahrern auch eingelassen. Autofahrer ignorieren das Durchfahrverbot. „Morgens war die Polizei da und hat einen abkassiert, seitdem sind schon 100 weitere Autos durch gefahren“, sagt Robert Pischyglowa, Vorarbeiter der Straßenbaufirma Mainka. Neben ihm lässt Baggerfahrer Sven Lange die Schaufel seiner Maschine in den Asphalt greifen. Auf rund 30 Metern entfernen die Arbeiter die Fahrbahn. Am Dienstag verschwand die erste Spur, heute sollen Borde und Schotter kommen, am Donnerstag voraussichtlich der Asphalt, sagt Pischyglowa. Am Freitag, so der Plan, beginnen die Arbeiten an der zweiten Spur. Mitte nächster Woche rechnet er mit der Fertigstellung. Gut 30 000 Euro kostet die Maßnahme. „Das wird aus dem Reparaturbudget des Haushalts gedeckt“, sagt Marion Nötzel.

„Ich freue mich, dass die Leute von der Stadt sich kümmern“, sagt Anwohner Frank Rüdinger. Er gehört zu denen, die sich über Lärm und Erschütterungen beschwert haben. „Der Gedanke der Verkehrsberuhigung kommt nicht zum Tragen“, sagt Rüdinger. Zum einen würde das Tempo-30-Gebot nicht beachtet, zum anderen würden viele Fahrzeuge die Pflasterflächen überfahren. „Wenn wir am Esstisch sitzen, merken wir, wie das Haus schwingt“, beschreibt Rüdinger. Immerhin stamme es aus dem Jahr 1876, hätten damals andere Anforderungen an Gründung und Statik gegolten. 2006, sagt Rüdinger, habe er Fördermittel für die Sanierung der Fassade beantragt und erhalten – und nun zeige diese wieder Risse.(mw)