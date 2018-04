Gedenken an Kriegsopfer aus Franken

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Fast genau ein Jahr nach der Antragstellung des Müncheners Odo Baron von Freytag-Loringhoven wird am 13. April, ab 11 Uhr, der Gedenkstein für das Volkssturm-Bataillon 7/108 Franken im Lebuser Mühlental eingeweiht. Die Lebuser Stadtverordneten hatten der Aufstellung im Juni vorigen Jahres zugestimmt. Zuvor hatte es eine hitzige Debatte um die Inschrift auf dem Findling gegeben.

Die wird auf Wunsch des Antragstellers „Volkssturm-Bataillon 7/108 Franken Februar 1945“ lauten. Die Mehrheit der Stadtverordneten wollte den Vorsatz „Im Gedenken an die Opfer“, um deutlich zu machen, dass keiner Institution des Dritten Reiches gehuldigt wird. Doch das lehnte von Freytag-Loringhoven ab.

Dessen Vater, Hanns Baron von Freytag-Loringhoven, war der Adjutant des Bataillonskommandeurs. Und laut Recherche des Historischen Vereins zu Frankfurt (Oder) ein ins Attentat auf Hitler verwickelter, vom Dienst in der Wehrmacht suspendierter Artillerie-Hauptmann. Hanns Baron von Freytag-Loringhoven hat die dramatischen Ereignisse an der Oder und Schicksale der Volkssturm-Männer 1965 im buch „Das letzte Aufgebot des Teufels“ verarbeitet.

Das Volkssturm-Bataillon Franken kämpfte vom 2. Februar bis zum 31. März 1945 in Lebus. Ihm gehörten 550 Männer aus den mittelfränkischen Regionen Ansbach, Dinkelsbühl-Wassertrüdingen, Rothenburg und Weißenburg-Gunzenhausen an.

Der Gedenkstein wird am Ort des Geschehens stehen, der sich heute am Oder-Neiße-Radweg und im Naturschutzgebiet Oderberge Lebus befindet. Der Regierungspräsident von Mittelfranken, Thomas Bauer, verbindet mit dem Gedenkstein die Hoffnung, „die damaligen Geschehnisse vor Ort und auch bei uns für die heutige Generation zum Gedenken und als Mahnung wach zu halten“. Der wochenlange Kampf des Volkssturm-Bataillons Franken an der Oderfront bei Lebus sei „ein dramatischer Teil der Geschichte des 2. Weltkrieges und beredter Beleg dafür, wie das letzte Aufbäumen des verbrecherischen NS-Regimes sich auch auf die Menschen in Mittelfranken ausgewirkt hat“, schreibt der Regierungspräsident.

Der Mit-Initiator des Gedenksteins, Jürgen M. Gollmick, erwartet zur Einweihung etliche Teilnehmer aus Mittelfranken. Finanziert wird der Gedenkstein von der Familie von Freytag-Loringhoven. Sie wünschte sich „eine Erinnerung ohne jegliches Pathos“, schreibt Jürgen Gollmick.