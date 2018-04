Reste des Winters ausgekehrt

Andrea Linne

Bernau/Panketal (MOZ) Der Winter wird ausgekehrt, zumindest in der Bernauer Innenstadt. Damit macht sich die Hussitenstadt fein für den bevorstehenden Frühling, der in diesen Tagen Einzug halten soll. Während am Dienstag die meisten Besucher noch zögerlich über den Wochenmarkt schlenderten, der wärmenden Sonne kaum trauend, dürfte in den kommenden Tagen kein Halten mehr sein. Dann stehen an Cafés und Gaststätten auch Freisitze offen.

Der Bauhof rückt den Resten der letzten Winterschauer zu Leibe und ist bis zum 9. April auf den Straßen unterwegs, um Streusand aufzukehren und diesen danach fachgerecht zu entsorgen. In den betreffenden Straßenabschnitten gelten Park- und Halteverbote, die auch die Parktaschen betreffen.

Heute machen die Auskehrer des Bauhofs Station in der Brauerstraße, Louis-Braille-Straße und Roßstraße. Von 13 bis 16 Uhr sind die Mitarbeiter im Einsatz.

Am Donnerstag ist von 13 bis 16 Uhr Großeinsatz in der Tuchmacherstraße, Grünstraße und Alte Brauerei. Am Freitag wird die Breite Straße sowie Mühlenstraße zwischen Grün- und Jahnstraße von 7 bis 12 Uhr unterwegs. Der Angergang, die Klementstraße und die Alte Goethestraße werden am Montag von 13 bis 16 Uhr von Streusand und Dreck befreit.

Parallel dazu greifen auch zahlreiche Haus- und Grundstücksbesitzer zu Besen und Schaufeln, um vor den eigenen Türen zu kehren. Auch Hausverwaltungen rufen dazu auf, die Beete vor den Häusern zu verschönern und vom Schmutz des grauen Winters zu befreien. Der Tristesse wird der Kampf an zahlreichen anonymen Ecken angesagt, bald sprießen vielerorts die Frühjahrsblüher. Einer schönen Tradition folgend haben sich außerdem wieder zahlreiche Schulklassen und Jugendgruppen registrieren lassen, um die Klassenkasse im Rahmen des Frühjahrsputzes aufzubessern. Seit einigen Jahren bindet die Stadt Bernau so auch Kinder und Jugendliche ein, die so mitgestalten können und engagiert an Gemeinwohl-Aufgaben herangeführt werden. 2.000 Helfer, darunter 110 Schulklassen, Gruppen und Vereine unterstützen die Aktion.

In Panketal sprießen demnächst unzählige Tulpen. Der Bauhof hat im Herbst 30 000 Tulpenzwiebeln in Wiesen und auf Grünflächen gesteckt. In allen Farben sollen sie die Ortsteile verschönern und für eine leuchtende Pracht an Haltestellen und in kommunalen Beeten und Parks sorgen.